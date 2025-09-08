तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के नेता ने जलाईं टैगोर, मोदी और शाह की तस्वीरें? पश्चिम बंगाल में नया सियासी बवाल

West Bengal Politics: बीजेपी ने रविवार को तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद (TMCP) के छात्र नेता पर चंचोल कॉलेज परिसर में रवींद्रनाथ टैगोर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) और गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) की तस्वीरें जलाने की कोशिश करने का आरोप लगाया और आरोप लगाया कि इस कृत्य से देश भर के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं.
TMC Vs BJP: पश्चिम बंगाल में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव (West Bengal Elections 2026) को लेकर सत्ताधारी टीएमसी और बीजेपी के नेताओं के बीच तनातनी चरम पर है. चुनावों से करीब 6-7 महीने पहले राज्य की सियासत बयानवीरों की वजह से लगातार सुर्खियों में है. लंबे समय से ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी सरकार को भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर घेर रही बीजेपी ने टीएमसी के नेताओं को बेलगाम होने का आरोप लगाया है.
मोदी-शाह की तस्वीरें जलाईं!
ताजा मामले में बीजेपी ने रविवार को तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद (TMCP) के छात्र नेता पर चंचोल कॉलेज परिसर में रवींद्रनाथ टैगोर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें जलाने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए कहा, 'इस घृणित कृत्य से देश भर के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं. ये एक हेट क्राइम है. केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई के साथ मिलकर अपने X हैंडल पर अलग से एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें कथित तौर पर टीएमसीपी चंचोल कॉलेज इकाई के अध्यक्ष को भाजपा शासित राज्यों में बंगालियों पर कथित अत्याचारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान मोदी, शाह और टैगोर की तस्वीरों को आग लगाने का प्रयास करते हुए दिखाया गया है.
মমতার উন্মত্ত বাহিনী, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের (TMCP) চাঁচল কলেজের সভাপতি এ বি সয়েলের নেতৃত্বে আজ পুড়ছে বাঙালির আত্মা, আমাদের রবিঠাকুর। আর সেই একই লেলিহান শিখায় জ্বালানো হচ্ছে দেশের প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ছবি। বঙ্গপ্রেমের নামে এ কোন দানবীয় উল্লাস? এ তো শুধু কবির অপমান… pic.twitter.com/190StzN6e9
— BJP West Bengal (@BJP4Bengal) September 7, 2025
उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की बर्बरता और दुस्साहस पूरे बंगाली समाज का सिर नीचा करता है और हर भारतीय की संवेदनाओं को ठेस पहुंचाता है.
FAQ
सवाल- चुनाव कब हैं?
जवाब- अगले साल मार्च-अप्रैल में.
सवाल- मुख्य मुकाबला किसके बीच है?
जवाब- टीएमसी और बीजेपी के बीच.
