‘व्हाट्सएप चैट’ लीक से TMC में खलबली, सिंधिया को जिसने लेडी किलर कहा उसने अब महुआ मोइत्रा को रुलाया

व्हाट्सएप लीक से TMC में खलबली मची है. एक सांसद पर कार्रवाई की मांग हो रही है. मामला अब ममता बनर्जी के पास पहुंच गया है. तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत रॉय ने बताया है कि कल्याण बनर्जी के साथ बहस के बाद लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा को रोते हुए देखा गया. उन्होंने व्यवहार पर सवाल उठाते हुए मांग की है कि बनर्जी को सदन में पार्टी के मुख्य सचेतक पद से हटा दिया जाना चाहिए. उनकी टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब कुछ ऐसे कथित वीडियो और व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं, जिनमें कीर्ति आजाद समेत तृणमूल सांसदों के बीच तीखी नोकझोंक नजर आ रही है. आजाद इसमें बनर्जी को संयम बरतने की सलाह देते हुए दिख रहे हैं. वीडियो में एक जगह सुना जाता है - 'तुम क्या समझ रहा मुझको.'

भाजपा ने कौन सा वीडियो शेयर किया?

सौगत रॉय ने बनर्जी पर ‘असभ्य’ जैसा बर्ताव करने का आरोप लगाया और कहा कि वक्फ विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की बैठक के दौरान श्रीरामपुर के सांसद (बनर्जी) ने एक बोतल तोड़ दी थी और उसे समिति के अध्यक्ष पर फेंक दिया था. भाजपा नेता अमित मालवीय ने कुछ वीडियो साझा किए हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि कथित तौर पर बनर्जी निर्वाचन आयोग के कार्यालय में प्रवेश करते समय अपने सहयोगियों पर चिल्ला रहे हैं, जबकि पार्टी नेता उन्हें शांत करने का प्रयास कर रहे हैं.

Soon after the public spat between two TMC MPs in the precincts of the Election Commission of India on 4th April 2025, the irate MP continued slandering the ‘Versatile International Lady (VIL)’…

This is the stuff legends are made of! pic.twitter.com/dsubQrmQUj

— Amit Malviya (@amitmalviya) April 8, 2025