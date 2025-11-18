तमिलनाडु में SIR का बहिष्कार, बढ़ते तनाव और वर्कलोड को लेकर कर्मचारियों का फूटा गुस्सा

Tamil Nadu Boycott SIR: तमिलनाडु में राजस्व विभाग संघों के महासंघ ने राज्य में SIR का बहिष्कार करने का ऐलान किया है. बढ़ते वर्कलोड और तनाव को लेकर यह घोषणा की गई है.
Tamil Nadu Revenue Department: तमिलनाडु में राजस्व विभाग संघों के महासंघ ने राज्य में वोटर लिस्ट को लेकर चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का बहिष्कार करने का ऐलान किया है. महासंघ का आरोप है कि यह प्रक्रिया पर्याप्त प्लानिंग, जनशक्ति समर्थन और फाइनेंशियल अलोकेशन के बिना शुरु कर दी गई. यह फैसला ऐसे वक्त पर आया है जब तकरीबन 70 हजार रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारी, जिनमें पोलिंग स्टेशन ऑफिसर्स भी शामिल हैं उन्होंने अधिक वर्कलोड और बढ़ते मानसिक तनाव की शिकायत कर रहे हैं.
महासंघ ने अपने बयान में कहा कि चुनाव विभाग ने बिना प्रॉपर ट्रेनिंग, एडिशनल स्टाफ सपोर्ट या लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट के राजस्व कर्मचारियों पर अचानक SIR का काम थोप दिया है. महासंघ ने कहा,' सभी स्तरों पर अधिकारी भारी दबाव और मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं. हमने राहत की मांग करते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी से औपचारिक अपील भी कर दी है, लेकिन स्थिति और बिगड़ती ही जा रही है.' संघों ने आगे आरोप लगाया कि कई जिला कलेक्टर समीक्षा बैठकों की आड़ में जूनियर ऑफिसर्स को परेशान और धमका रहे हैं, जिससे क्षेत्रीय कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ रहा है. इसके विरोध में महासंघ ने मंगलवार 18 नवंबर 2025 से SIR प्रक्रिया का पूर्ण बहिष्कार करने की घोषणा की.
इस बहिष्कार से SIR प्रक्रिया पर गहरा असर पड़ने की संभावना है, क्योंकि राज्य के फ्रंट लाइन वर्कर्स का एक बड़ा हिस्सा वर्तमान में पुनरीक्षण ड्यूटी पर लगा हुआ है. तमिलनाडु में 54,000 से ज्यादा आंगनवाड़ी और लघु आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जिनमें लगभग 70,000 कर्मचारी कार्यरत हैं. महासंघ के अनुसार उनमें से लगभग 80 प्रतिशत को पुनरीक्षण के लिए मतदान केंद्र अधिकारी नियुक्त किया गया है. संघ ने बताया कि उसी केंद्र में काम करने वाली आंगनवाड़ी आयोजकों और सहायिकाओं को भी चुनाव ड्यूटी पर लगाया गया है, जिससे बच्चों के लिए आवश्यक पोषण सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं.
महासंघ ने कहा कि SIR के तहत जिम्मेदारियों में संशोधन प्रपत्र वितरित करना, भरे हुए प्रपत्र एकत्र करना और डेटा को कंप्यूटर सिस्टम पर अपलोड करना शामिल है, हालांकि नियमों के मुताबिक कर्मचारियों को दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे के बीच चुनावी कार्यों में सहायता करने के लिए कहा जा सकता है, अधिकारियों का आरोप है कि उन्हें सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक SIR ड्यूटी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिससे नियमित विभागीय जिम्मेदारियों में बाधा आ रही है. महासंघ ने संशोधन पूरा करने की समय सीमा बढ़ाने और राजस्व कर्मचारियों के लिए भरे हुए प्रपत्र सिस्टम पर अपलोड करने की आवश्यकता को तुरंत हटाने की मांग की है. साथ ही जब तक इन मुद्दों का समाधान नहीं हो जाता तब तक संघों ने विशेष संशोधन प्रक्रिया का पूर्ण बहिष्कार करने की घोषणा की. बयान में घोषणा की गई कि सभी संघ और मतदान केंद्र अधिकारी के रूप में शामिल अधिकारी बहिष्कार आंदोलन में शामिल होंगे.
