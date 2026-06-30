Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /अमरनाथ यात्रा पर जा रहे 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु... अगर हुआ आतंकी हमला तो कैसे निपटेंगे सुरक्षा बल? श्रीनगर में बनी रणनीति

अमरनाथ यात्रा पर जा रहे 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु... अगर हुआ आतंकी हमला तो कैसे निपटेंगे सुरक्षा बल? श्रीनगर में बनी रणनीति

श्रीनगर ट्रांजिट कैंप में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर बड़ी संयुक्त मॉक ड्रिल की गई. पुलिस, सुरक्षा बलों और आपदा एजेंसियों ने आतंकी हमले, फिदायीन हमले, तीर्थयात्रियों की सुरक्षा, बचाव अभियान और आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों का अभ्यास किया.

Written ByShwetank Ratnamber
Published: Jun 30, 2026, 03:36 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 03:49 PM IST
अमरनाथ यात्रा पर जा रहे 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु... अगर हुआ आतंकी हमला तो कैसे निपटेंगे सुरक्षा बल? श्रीनगर में बनी रणनीति
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Shwetank Ratnamber

Shwetank Ratnamber

'श्वेतांक रत्नाम्बर वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें टीवी और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 22 वर्षों से ज्यादा का व्यापक अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय (देश-दुनिया) खबरों की डेस्क पर कार्यरत हैं. समसामयिक मुद्दों, वैश्विक राजनीति और कूटनीति पर गहरी समझ रखने वाले श्वेतांक जटिल अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों और राजनीतिक समीकरणों का सटीक विश्लेषण करने के विशेषज्ञ हैं.

Zee News डिजिटल से पहले उन्होंने ज़ी मीडिया नेटवर्क के ग्लोबल न्यूज़ चैनल 'WION' के साथ काम किया है. इस दौरान उन्होंने 'Gravitas', 'The West Asia Post' और 'One Africa' जैसे कई प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्राइम-टाइम शोज़ के हिंदी प्रोडक्शन और इंटरप्रिटेशन में अहम भूमिका निभाई. 2004 से शुरू हुए अपने पत्रकारिता करियर में श्वेतांक ने रिपोर्टिंग और एंकरिंग के साथ-साथ चार लोकसभा और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की व्यापक ग्राउंड कवरेज की है. 

जामिया मिल्लिया इस्लामिया (JMI), नई दिल्ली से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा के बाद मास कम्युनिकेशन और पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स डिग्री हासिल करने वाले श्वेतांक लंबे समय से 'प्रेस क्लब ऑफ इंडिया' (PCI) के सम्मानित सदस्य हैं.

आप श्वेतांक रत्नाम्बर से सीधे shwetank.ratnamber@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर), मेटा (फेसबुक) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.'

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
100 साल पुरानी परंपरा टूटी! अब लड़कों के कॉलेजों में भी पढ़ेंगी छात्राएं, कैसे बदल
Loyola college1 hr ago
2
Super El Nino1 hr ago
3
Ind vs Eng1 hr ago
4
PoK protest1 hr ago
5
mp news1 hr ago