/अमरनाथ यात्रा पर जा रहे 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु... अगर हुआ आतंकी हमला तो कैसे निपटेंगे सुरक्षा बल? श्रीनगर में बनी रणनीति

श्रीनगर ट्रांजिट कैंप आने वाली तीर्थयात्रा के लिए बनाई गई बहुत संवेदनशील जगह है. इस ट्रांजिट कैंप में टेंट, लंगर और यात्रा भवन की एक बहुत बड़ी इमारत है. यहाँ बाल्टाल रूट से रजिस्ट्रेशन कराने वाले, ट्रेन या अपनी गाड़ियों से आने वाले और रजिस्ट्रेशन करवाने वाले सैकड़ों तीर्थयात्री आते हैं और कई लोग इसी यात्रा भवन में रुकते हैं. यह भवन बहुत ही रणनीतिक जगह पर स्थित है.
श्रीनगर पुलिस ने कई सुरक्षा और आपदा प्रतिक्रिया एजेंसियों के साथ मिलकर यहाँ बड़े पैमाने पर संयुक्त मॉक ड्रिल की. इसका मकसद आने वाली श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान आतंकवादियों द्वारा किए जाने वाले हमले का मुकाबला करने के लिए आपातकालीन तैयारियों की समीक्षा करना था.
सुरक्षा बलों ने यात्रा भवन पर फिदायीन/स्टैंड-ऑफ हमले जैसी जटिल आपात स्थितियों से निपटने के लिए कार्रवाई का अभ्यास किया.
इस संयुक्त अभ्यास का नेतृत्व J&K पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (SOG) की टैक्टिकल यूनिट्स ने किया. इसमें सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज (CAPF), स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (SDRF), फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, स्वास्थ्य विभाग की मेडिकल टीमों और नागरिक प्रशासन का सहयोग मिला.
ड्रिल में भवन में मौजूद तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ पर खास ध्यान दिया गया. ड्रिल में QRT (क्विक रिस्पॉन्स टीम) को दिखाया गया कि वे आत्मघाती हमले का जवाब कैसे देंगे. किसी मुश्किल वक्त में फंसे हुए तीर्थयात्रियों और घायलों को सुरक्षित कैसे निकाला जाएगा? किसी भी बिल्डिंग के अंदर घुसकर हमलावरों को कैसे बेअसर किया जाएगा, ऐसी तमाम चीजों का बारीकी से निरीक्षण किया गया.
रिस्पॉन्स ऑपरेशन के लिए तैनात QAT (क्विक एक्शन टीम) या QRT बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित होती हैं और उनके पास अत्याधुनिक हथियार होते हैं.
IGP कश्मीर ने कहा कि इस साल सुरक्षित अमरनाथ यात्रा के लिए कई स्तरों वाला सुरक्षा घेरा (मल्टी-लेयर्ड सिक्योरिटी ग्रिड) तैयार किया गया है.
IGP कश्मीर वी. कुमार बिरदी ने कहा कि अमरनाथ यात्रा के लिए व्यापक और कई स्तरों वाली सुरक्षा व्यवस्था की गई है और सभी सुरक्षा एजेंसियां आपसी तालमेल के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने कहा कि किसी भी आपात स्थिति में अपनी-अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से तय करने के लिए बड़े पैमाने पर मॉक ड्रिल की गई हैं.
यह व्यापक मॉक ड्रिल 3 जुलाई 2026 को शुरू होने वाली सालाना तीर्थयात्रा से कुछ दिन पहले पूरे जम्मू-कश्मीर में बनाए गए एक बहु-जिला सुरक्षा घेरे का हिस्सा था. तीर्थयात्रा के दौरान इस्तेमाल होने वाले आपसी तालमेल और प्रतिक्रिया तंत्र को समझने के लिए उन सभी इलाकों में इसी तरह की कई एजेंसियों वाली मॉक ड्रिल सफलतापूर्वक की गई है. जहां-जहां यानी जिस रूट से से पवित्र तीर्थयात्रा गुजरेगी, उसमें बंधकों को छुड़ाने, तोड़फोड़ विरोधी प्रक्रियाओं और आपदा राहत कार्यों और उसमें आने वाले जोखिम का पूरा आकलन किया गया है.