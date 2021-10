डॉ. सुभाष चंद्रा ने आज ही के दिन लॉन्च किया था भारत का पहला सैटेलाइट चैनल 'ZeeTv'

नई दिल्ली: देश के इतिहास में आज की तारीख कई मायनों में बेहद खास है. इसी तारीख को 1992 में एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ सुभाष चंद्रा (Essel Group Chairman Dr. Subhash Chandra) ने देश का पहला सैटेलाइट टीवी लॉन्च किया था. जिसे पूरी दुनिया ज़ी टीवी (ZEE TV) के नाम से जानती है. डॉ सुभाष चंद्रा, ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के संस्थापक हैं, जिसे चैनल लॉन्च से कुछ समय पहले 15 दिसंबर 1991 को स्थापित किया गया था.

ZEE की 29वीं सालगिरह के अवसर पर, कंपनी के सीईओ पुनीत गोयनका (CEO Punit Goenka) ने कहा, यह उनके लिए भावनात्मक अवसर है क्योंकि आज ही संस्थान ने गौरवपूर्ण तरीके से 29 साल पूरे किए हैं.

It is a rather emotional moment for me as this precious institution completes 29 extraordinary years. I am extremely proud of the immense value ZEE has created for all its stakeholders over the years. #ZEEturns29

— Punit Goenka (@punitgoenka) October 2, 2021