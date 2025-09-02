Maratha Reservation Protest: 'आज हमारे लिए दिवाली, जो चाहते थे वो मिल गया', जूस पीने के बाद रो पड़े मनोज जरांगे
Advertisement
trendingNow12906424
Hindi Newsदेश

Maratha Reservation Protest: 'आज हमारे लिए दिवाली, जो चाहते थे वो मिल गया', जूस पीने के बाद रो पड़े मनोज जरांगे

Maratha Reservation Protest Latest News: मराठा आंदोलनकारी नेता मनोज जरांगे ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया है. उन्होंने कहा कि जो वे चाहते थे, वह उन्हें मिल गया है. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Sep 02, 2025, 07:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Maratha Reservation Protest: 'आज हमारे लिए दिवाली, जो चाहते थे वो मिल गया', जूस पीने के बाद रो पड़े मनोज जरांगे

Maratha Reservation Protest Hindi News: मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल ने मुंबई में पिछले एक हफ्ते से चला आ रहा अपना अनशन खत्म कर दिया है. उन्होंने जूस पीकर अनशन समाप्ति का ऐलान किया. इस मौके पर जरांगे भावुक हो गए और कहा कि आज हमारे लिए दिवाली है क्योंकि हमें वो मिल गया जो हम चाहते थे.

जूस पीते वक्त निकल गए आंखों से आंसू

अनशन समाप्त करने से पहले फणनवीस सरकार ने उन्हें मनाने के लिए मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र कैबिनेट उप-समिति का गठन किया था. इस उप-समिति के प्रमुख राधाकृष्ण विखे पाटिल ने सरकार की ओर से जरांगे के सामने मांगे स्वीकार किए जाने का प्रस्ताव रखा. जिसे जरांगे ने स्वीकार कर लिया. इसके बाद उन्होंने जूस पीकर अपना अनशन तोड़ा और प्रदर्शन समाप्ति का ऐलान करते हुए मराठा आंदोलनकारियों से अपने-अपने घर वापस लौटने की अपील की. 

Add Zee News as a Preferred Source

मुंबई में डटे हुए थे हजारों आंदोलनकारी

राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक, महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण आंदोलन के प्रमुख नेता मनोज जरांगे पाटिल की प्रमुख मांगों को स्वीकार कर लिया है. यह फैसला मुंबई के आजाद मैदान में चल रहे अनिश्चितकालीन अनशन के पांचवें दिन आया, जहां जरांगे और उनके हजारों समर्थक डटे हुए थे. सरकार ने एक सरकारी प्रस्ताव (GR) जारी करने का वादा किया है, जिसमें मराठा समुदाय को कुनबी (OBC) जाति के रूप में मान्यता दी जाएगी. 

8 में से 6 मांगों पर बनी सहमति

रिपोर्ट के मुताबिक, फिलहाल 8 में से 6 मांगों पर सहमति बनी, जबकि बाकी पर आगे चर्चा होगी. सरकार ने कहा है कि मराठवाड़ा क्षेत्र के सभी मराठाओं को कुनबी जाति के रूप में मान्यता दी जाएगी. पुराने दस्तावेजों (हैदराबाद गजेटियर) के आधार पर मराठा-कुनबी को एक ही जाति माना जाएगा, जिससे मराठाओं को OBC कोटे में 10 फीसदी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा. 

इसके लिए मराठाओं को कुनबी प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया तेज की जाएगी. जस्टिस शिंदे समिति को इन दस्तावेजों की जांच के लिए 30 जून 2026 तक का समय दिया गया है. यही नहीं, मराठा परिवारों के सगे-संबंधियों  को एक ही वंश के रूप में मान्यता दी जाएगी. यदि एक सदस्य को कुनबी प्रमाण-पत्र मिलता है, तो पूरे परिवार को OBC लाभ मिलेगा. 

आपराधिक मामलों को वापस लेने की सहमति

मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज आपराधिक मामलों को तुरंत वापस लिया जाएगा. आंदोलन में जान वाले 45 लोगों के परिवारों को आर्थिक सहायता और मानवीय आधार पर सरकारी नौकरियां दी जाएंगी. 

सरकार की ओर से मराठा समुदाय के लिए की गई इन रियायतों से जहां मनोज जरांगे खुश हैं. वहीं राज्य के ओबीसी समाज ने विरोध जताया है. उन्होंने अपना आरक्षण घटने का डर सता रहा है. ओबीसी नेता छगन भुजबल ने इस फैसले के विरोध के संकेत दे दिए हैं. ऐसे मेंआने वाले वक्त में अगर ओबीसी समाज भी विरोध में आंदोलन शुरू कर दे तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

maratha reservation protest

Trending news

'आज हमारे लिए दिवाली, जो चाहते थे वो मिल गया', जूस पीने के बाद रो पड़े मनोज जरांगे
maratha reservation protest
'आज हमारे लिए दिवाली, जो चाहते थे वो मिल गया', जूस पीने के बाद रो पड़े मनोज जरांगे
HC के सख्त रुख के बाद जरांगे ने तोड़ा अनशन, मराठा आंदोलनकारियों से घर लौटने की अपील
Maratha Reservation Movement
HC के सख्त रुख के बाद जरांगे ने तोड़ा अनशन, मराठा आंदोलनकारियों से घर लौटने की अपील
'उनके बयानों से नुकसान हो रहा था'... पिता ने बेटी के कविता पर की सख्त कार्रवाई
K Kavitha
'उनके बयानों से नुकसान हो रहा था'... पिता ने बेटी के कविता पर की सख्त कार्रवाई
पवन खेड़ा के पास दो वोटर आईडी... BJP ने कांग्रेस को घेरा, राहुल गांधी पर उठाए सवाल
Pawan Khera
पवन खेड़ा के पास दो वोटर आईडी... BJP ने कांग्रेस को घेरा, राहुल गांधी पर उठाए सवाल
बहुत गरीबी में मां ने मुझे पाला...उन्हें क्यों गालियां दी गई? PM मोदी ने उठाए सवाल
PM Modi
बहुत गरीबी में मां ने मुझे पाला...उन्हें क्यों गालियां दी गई? PM मोदी ने उठाए सवाल
कांग्रेस विधायक की कुर्सी पर संकट, 1 लाख छात्राएं सोनिया गांधी को लिखेंगी पत्र
Rahul Mamkootathil harassment case
कांग्रेस विधायक की कुर्सी पर संकट, 1 लाख छात्राएं सोनिया गांधी को लिखेंगी पत्र
जम्मू-कश्मीर में बारिश का तांडव, अमित शाह के पास मदद मांगने पहुंचे विपक्षी नेता
Jammu-Kashmir Rainfall
जम्मू-कश्मीर में बारिश का तांडव, अमित शाह के पास मदद मांगने पहुंचे विपक्षी नेता
इस राज्‍य में होने जा रहे चुनाव, राजनीति क्‍या न करा दे! बाप ही लेगा बेटे पर एक्शन
Tamilnadu
इस राज्‍य में होने जा रहे चुनाव, राजनीति क्‍या न करा दे! बाप ही लेगा बेटे पर एक्शन
बेंगलुरु पहुंचे जर्मनी के विदेश मंत्री, भारत को बताया प्रमुख साझेदार
World News
बेंगलुरु पहुंचे जर्मनी के विदेश मंत्री, भारत को बताया प्रमुख साझेदार
राहुल गांधी को मूर्ख मत समझिए.. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने क्यों कहा ऐसा?
Kiren Rijiju
राहुल गांधी को मूर्ख मत समझिए.. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने क्यों कहा ऐसा?
;