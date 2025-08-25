Monsoon Alert: उत्तर से दक्षिण तक मॉनसून का कहर! आज 29 राज्यों में तेज बरसात का अलर्ट; ट्रैफिक जाम से होना पड़ेगा दो-चार

Weather Update for 25 August 2025: देश के 29 राज्यों में बाढ़ और बारिश से तबाही मची हुई है..राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक..लगातार बारिश से जन जीवन अस्त-व्यस्त है. इस बीच पहाड़ों पर लागातार बादल फट रहे हैं. हिमाचल प्रदेश के चम्बा में फिर से बादल फटा है. इससे पहले जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड में ऐसी घटनाएं हो चुकी है. अब बरसात को देखते हुए 29 राज्यों में ‘महा-अलर्ट’ जारी किया गया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

मौसम वभाग ने अगले कुछ दिनों तक कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. यूपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई हिस्सों में मूसलाधार बरसात के आसार हैं. अगले 7 दिनों में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है. हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में 26-26 को कई इलाकों में तेज बारिश हो सकती है.

दिल्ली-एनसीआर में बरसात का अलर्ट

दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो आज भी कई इलाकों में गरज के साथ हल्की से मध्यम स्तर की बरसात हो सकती है. ऐसा होने की वजह से तापमान में गिरावट आएगी. इसके चलते अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री तक कम रहेगा. जिससे लोगों को गर्मी से राहत महसूस होगी. पश्चिमी यूपी के कई हिस्सों में भी आज कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इसके बाद बारिश का सिलसिला कुछ दिनों के लिए रुक जाएगा. फिर 29-30 अगस्त को एक बार फिर तेज बरसात का दौर शुरू हो सकता है.

उत्तराखंड में इस बार बारिश का सीजन भयंकर तबाही वाला बनकर आया है. इस पहाड़ी राज्य में लगातार हो रही बारिश ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है. मौसम विभाग के मुताबिक, आज यानी 25 अगस्त को राज्य के कई हिस्सों में तेज बरसात हो सकती है. बरसात की वजह से कई इलाकों में भूस्खलन की भी आशंका है. पंजाब में भी कई हिस्सों में आज हल्की से मध्य स्तर की बरसात हो सकती है.

बादल फटने की घटनाओं में अब तक 80 मरे

भारी बारिश और बादल फटने की वजह से हिमाचल प्रदेश में लोग त्राहिमाम कर रहे हैं. उत्तराखंड में भी खौफ अति पर है. जम्मू-कश्मीर में हालात बेकाबू हैं. कुल मिलाकर तीनों पहाड़ी राज्यों में तबाही ऐसी नई कहानी लिख रही है, जिसमें तबाही ही तबाही है. 2025 के पहले 8 महीनों में बादल फटने की 7 बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं. ये सभी घटनाएं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हुई हैं और बादल फटने की इन घटनाओं में तकरीबन 80 लोगों की मौत हो चुकी है.

अगर आपदा की वजह से विस्थापित हुए लोगों की बात करें तो ये आंकड़ा एक लाख से भी ज्यादा है. जानकारों की माने तो बादल फटने की घटनाओं के पीछे एक बड़ी वजह CLIMATE CHANGE यानी मौसम में बदलाव है. लेकिन साथ ही साथ विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि भारत में मॉनसून का बदलते पैटर्न की वजह से भी बादल फटने की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है.

यूपी में भी भारी बरसात से बाढ़ का खतरा

हालांकि सिर्फ बादल फटने से ही जल त्रासदी नहीं आई है. मैदानी इलाकों में भी पानी से कमोबेश वैसी ही परेशानी बढ़ी हुई है. नई तस्वीर उत्तर प्रदेश के चंदौली से आई है, जहां बहेलिया बांध का तटबंध टूटने से आस-पास के गांव में बाढ़ का खतरा चरम पर पहुंच गया. सैकड़ों एकड़ खेतों में सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा है. हालात को काबू करने के लिए प्रशासन युद्ध स्तर पर लगा हुआ है क्योंकि बगल में ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का गांव है.

यूपी में भी बारिश से डैम, नदियां और नाले उफान पर हैं. अब तक 8 बांधों के गेट खोले जा चुके हैं. इस सब के बीच राजस्थान में लगातार बारिश होने से कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और टोंक में बाढ़ जैसी स्थिति है. बूंदी में चंबल का पानी घरों में घुस गया. स्टेट हाईवे की सड़क उखड़ गई. सवाई माधोपुर में जमीन का बढ़ा हिस्सा धंस गया है.

29 राज्यों में तेज बरसात का अलर्ट

जडावता गांव में मानो नियाग्रा फ़ॉल फूट पड़ा है. अमरूद के बाग़ान और खेत कट कर गहरी नदी में तब्दील हो चुके हैं. कई घर बह चुके हैं कई घरों और मंदिरों पर ख़तरा मंडरा रहा है. सवाई माधोपुर में एसडीआरफ के टीम से लदी टैक्टर ट्रॉली पानी की तेज़ धारा को पार नहीं कर पाई. राहत-बचाव के लिए सेना बुलाई गई है. एयरफोर्स का Mi-17 हेलिकॉप्टर भी तैनात किया गया है.

राजस्थान में भारी बरसात की आशंका को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है. जबकि उत्तराखंड-मध्य प्रदेश समेत 6 राज्यों में ऑरेंज और UP-बिहार समेत 22 राज्यों में यलो अलर्ट जारी किया है. कुल मिलाकर 29 राज्यों में बाढ़ और बारिश की खतरा बरकरार है. कुल मिलाकर देशभर में बाढ़ और बारिश से स्थिति विकराल है. लेकिन डरावनी बात ये है कि लगातार हो रही बारिशों के बीच जिस तरह से पहाड़ी राज्यों में बादल बम फट रहे हैं. गांव के गांव तबाह हो रहे हैं. लोग विस्थापित हो रहे हैं. ये खतरनाक है.