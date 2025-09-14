Weather Update: धीरे-धीरे थमने लगा मानसून, यहां मिलेगी बारिश से राहत, पहाड़ों में अब भी अलर्ट जारी
Advertisement
trendingNow12921110
Hindi Newsदेश

Weather Update: धीरे-धीरे थमने लगा मानसून, यहां मिलेगी बारिश से राहत, पहाड़ों में अब भी अलर्ट जारी

Weather Update: मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में जहां मौसम ठीक रहने वाला है तो वहीं पंजाब-हरियाणा में हल्की बारिश देखी जा सकती है. इसके अलावा पहाड़ों में भी बारिश की संभावना है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 14, 2025, 06:17 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Weather Update: धीरे-धीरे थमने लगा मानसून, यहां मिलेगी बारिश से राहत, पहाड़ों में अब भी अलर्ट जारी

Today Weather Update: देशभर में मानसून का प्रभाव अब धोड़ा कम देखने को मिल रहा है. उत्तर से दक्षिण तकत अब बारिश की स्पीड थोड़ी कम देखी जा रही है. मौसम विभाग के मुताबिक देश के अधिकतर राज्यों को बारिश से राहत मिलने वाली है. वहीं नदियों का जलस्तर भी सामान्य हो रहा है. पंजाब-कश्मीर में भी लोगों को बरसात से राहत मिल रही है. चलिए जानते हैं कि आज मौसम का हाल कैसा रहने वाला है. 

दिल्ली NCR सामान्य रहेगा मौसम 
दिल्ली NCR में 14 सितंबर 2025 को बारिश को लेकर किसी भी तरह का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है. राहत भरी खबर यह है कि यमुना का जलस्तर भी अब तेजी से घट रहा है साथ ही बाढ़ पीड़ित लोग भी अब कैंप से वापस अपने घर लौट रहे हैं. मौसम विभाग के मुताबिक रात के समय तापमान सामान्य रहने वाला गै. अगले 1-2 दिन के बीच सामान्य तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने वाला है.   

ये भी पढ़ें- मैं आपके साथ हूं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए शांति चुनें...PM के मणिपुर भाषण की 10 खास बातें 

Add Zee News as a Preferred Source

पंजाब-हरियाणा में होगी बारिश
मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब-हरियाणा में हल्की बारिश देखी जा सकती है. पंजाब में अगले 5 दिन तक भारी बारिश के अलर्ट जारी किया गया है, जिससे मौसम ठंडा रहने वाला है. वहीं राज्य को बाढ़ से राहत मिलने की उम्मीद है. हरियाणा में भई अगले 2-3 दिन तक झमाझम बारिश होने की उम्मीद है. 16 सितंबर 2025 तक यहां बादलस छाए रहने और अच्छी खासी बारिश होने की उम्मीद है. बीच-बीच में सूरज की किरणें उमस भी पैदा कर सकती हैं.  

ये भी पढ़ें- JDU को 25 सीट भी नहीं आएगी, नीतीश कुमार अब नहीं बनेंगे CM: प्रशांत किशोर  

पहाड़ों का मौसम 
हिमाचल प्रदेश में शनिवार 14 सितंबर 2025 को  भारी बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने राज्य में लैंडस्लाइड होने का अलर्ट भी जारी किया है. मौसम विभाग ने लोगों से पहाड़ी इलाकों में अनावश्यक यात्रा करने के लिए मना किया है. खासतौर पर संवेदनशील इलाकों में जाने से मना किया है. उत्तराखंड में 17 सितंबर 2025 तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के नैनीताल, पिथौरागढ़, देहरादून और बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना है.   

FAQ 

दिल्ली NCR में आज कैसा मौसम रहेगा? 
दिल्ली NCR में आज कोई बारिश का अलर्ट नहीं है. 

पहाड़ी इलाकों में कैसा मौसम रहेगा? 
हिमाचल प्रदेश में14 सितंबर को भारी बारिश और लैंडस्लाइड का अलर्ट है. वहीं उत्तराखंड में भी भारी बारिश का अलर्ट है. 

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Weather

Trending news

धीरे-धीरे थमने लगा मानसून, यहां मिलेगी बारिश से राहत, पहाड़ों में अब भी अलर्ट जारी
Weather
धीरे-धीरे थमने लगा मानसून, यहां मिलेगी बारिश से राहत, पहाड़ों में अब भी अलर्ट जारी
पहलगाम हमले से टूरिज्म इंडस्ट्री को हजारों करोड़ का नुकसान, बद से बदतर हुए हालात
Jammu Kashmir Tourism
पहलगाम हमले से टूरिज्म इंडस्ट्री को हजारों करोड़ का नुकसान, बद से बदतर हुए हालात
UP के सांसद ने BDO को क्यों धमकाया? बिहार-महाराष्ट्र में धमकियों का नया दौर!
DNA Analysis
UP के सांसद ने BDO को क्यों धमकाया? बिहार-महाराष्ट्र में धमकियों का नया दौर!
Make In India का तीसरा 'आसमानी तमगा', कई गुना बढ़ने वाली है राफेल की पावर
DNA Analysis
Make In India का तीसरा 'आसमानी तमगा', कई गुना बढ़ने वाली है राफेल की पावर
'खेल को राजनीति का शिकार नहीं बनाएं', उमर ने इशारों में भारत-PAK मैच को किया सपोर्ट
jammu kashmir news
'खेल को राजनीति का शिकार नहीं बनाएं', उमर ने इशारों में भारत-PAK मैच को किया सपोर्ट
कई दिनों से नहीं हो रही बारिश, क्या चुपचाप विदा हो गया मॉनसून? आ गया बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
कई दिनों से नहीं हो रही बारिश, क्या चुपचाप विदा हो गया मॉनसून? आ गया बड़ा मौसम अलर्ट
पंजाब में भीषण बाढ के बाद जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए मान सरकार ने छेड़ा अभियान
Punjab news in hindi
पंजाब में भीषण बाढ के बाद जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए मान सरकार ने छेड़ा अभियान
'10 दिन में हट जाएगा मलबा...', सीएम मान का बड़ा ऐलान, खर्च किए जाएंगे 100 करोड़
CM Bhagwant Mann
'10 दिन में हट जाएगा मलबा...', सीएम मान का बड़ा ऐलान, खर्च किए जाएंगे 100 करोड़
भारत-पाकिस्तान का मैच नहीं देखेंगे लोग? क्या है कानपुर-मुंबई से लेकर पूरे देश का हाल
India vs Pakistan match
भारत-पाकिस्तान का मैच नहीं देखेंगे लोग? क्या है कानपुर-मुंबई से लेकर पूरे देश का हाल
ट्रक ने कुचला तो सरकार जिम्मेदार कैसे? मुआवजे पर क्या-क्या बोले CM सिद्धारमैया?
CM Siddaramaiah
ट्रक ने कुचला तो सरकार जिम्मेदार कैसे? मुआवजे पर क्या-क्या बोले CM सिद्धारमैया?
;