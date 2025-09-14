Weather Update: धीरे-धीरे थमने लगा मानसून, यहां मिलेगी बारिश से राहत, पहाड़ों में अब भी अलर्ट जारी

Weather Update: मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में जहां मौसम ठीक रहने वाला है तो वहीं पंजाब-हरियाणा में हल्की बारिश देखी जा सकती है. इसके अलावा पहाड़ों में भी बारिश की संभावना है.
Today Weather Update: देशभर में मानसून का प्रभाव अब धोड़ा कम देखने को मिल रहा है. उत्तर से दक्षिण तकत अब बारिश की स्पीड थोड़ी कम देखी जा रही है. मौसम विभाग के मुताबिक देश के अधिकतर राज्यों को बारिश से राहत मिलने वाली है. वहीं नदियों का जलस्तर भी सामान्य हो रहा है. पंजाब-कश्मीर में भी लोगों को बरसात से राहत मिल रही है. चलिए जानते हैं कि आज मौसम का हाल कैसा रहने वाला है.
दिल्ली NCR सामान्य रहेगा मौसम
दिल्ली NCR में 14 सितंबर 2025 को बारिश को लेकर किसी भी तरह का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है. राहत भरी खबर यह है कि यमुना का जलस्तर भी अब तेजी से घट रहा है साथ ही बाढ़ पीड़ित लोग भी अब कैंप से वापस अपने घर लौट रहे हैं. मौसम विभाग के मुताबिक रात के समय तापमान सामान्य रहने वाला गै. अगले 1-2 दिन के बीच सामान्य तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने वाला है.
पंजाब-हरियाणा में होगी बारिश
मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब-हरियाणा में हल्की बारिश देखी जा सकती है. पंजाब में अगले 5 दिन तक भारी बारिश के अलर्ट जारी किया गया है, जिससे मौसम ठंडा रहने वाला है. वहीं राज्य को बाढ़ से राहत मिलने की उम्मीद है. हरियाणा में भई अगले 2-3 दिन तक झमाझम बारिश होने की उम्मीद है. 16 सितंबर 2025 तक यहां बादलस छाए रहने और अच्छी खासी बारिश होने की उम्मीद है. बीच-बीच में सूरज की किरणें उमस भी पैदा कर सकती हैं.
पहाड़ों का मौसम
हिमाचल प्रदेश में शनिवार 14 सितंबर 2025 को भारी बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने राज्य में लैंडस्लाइड होने का अलर्ट भी जारी किया है. मौसम विभाग ने लोगों से पहाड़ी इलाकों में अनावश्यक यात्रा करने के लिए मना किया है. खासतौर पर संवेदनशील इलाकों में जाने से मना किया है. उत्तराखंड में 17 सितंबर 2025 तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के नैनीताल, पिथौरागढ़, देहरादून और बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना है.
FAQ
दिल्ली NCR में आज कैसा मौसम रहेगा?
दिल्ली NCR में आज कोई बारिश का अलर्ट नहीं है.
पहाड़ी इलाकों में कैसा मौसम रहेगा?
हिमाचल प्रदेश में14 सितंबर को भारी बारिश और लैंडस्लाइड का अलर्ट है. वहीं उत्तराखंड में भी भारी बारिश का अलर्ट है.
