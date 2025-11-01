Weather Update: कहीं आसमान से बरसेगा पानी तो कहीं कहर बरपाएगी सफेद आफत, कैसा रहेगा नवंबर का आगाज

Today Weather Update: नवंबर की शुरुआत हल्की ठंड के साथ हुई है. मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में हल्की बारिश हो सकती है. 1-6 नवंबर 2025 के बीच यूपी-बिहार में तेज बौछारें पड़ने की संभावना है. वहीं 4 नवंबर 2025 तक दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में हल्की बूंदा-बांदी देखी जा सकती है. इसके चलते तापमान में भारी गिरावट होगी और कड़ाके की सर्दी भी बढ़ने लगेगी. पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी और बारिश पड़ सकती है.

दिल्ली में बदलेगा मौसम?

दिल्ली में बादलों की आवाजाही देखी जा रही है, हालांकि इसके बावजूद बारिश को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है. मौसम विभाग ने राजधानी में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई है, जो सामान्य 5 डिग्री सेल्सियस के तापमान से अधिक है. वीकेंड में मौसम शुष्क और सुहावना तो रहेगा, लेकिन प्रदूषण के चलते बाहर निकलना सेहत के लिए ठीक नहीं होगा. अगले हफ्ते से सर्दी बढ़ने की संभावना है.

पहाड़ों में बारिश-बर्फबारी

पहाड़ों में मौसम का मिजाज बदलने लगा है. उत्तराखंड-हिमाचल प्रदेश में बारिश के साथ बर्फबारी होने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक 1-4 नवंबर 2025 तक उत्तराखंड में मौसम शुष्क होने की संभावना है. 5 नवंबर 2025 को पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में बारिश के साथ बर्फबारी होने की संभावना है, जिससे तापमान में भारी गिरावट देखी जा सकती है. वहीं हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने से मौसम में बदलाव देखा जा सकता है. ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है. मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है.

खतरनाक बनेगा मोंथा तूफान?

चक्रवाती तूफान मोंथा के कारण पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश में रविवार 2 नवंबर 2025 को बारिश होने की संभावना है. कई इलाकों में तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. तूफान फिलाहल कमजोर पड़ा है, हालांकि इसके बावजूद कई इलाकों में हल्की बारिश पड़ सकती है. दक्षिण और पूर्वोत्तर के कई जिलों में भारी बारिश के साथ तूफान का असर देखने को मिला है.

FAQ

चक्रवात मोंथा की स्थिति क्या है?

चक्रवाती तूफान मोंथा फिलहाल कमजोर पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद कई इलाकों में हल्की बारिश पड़ सकती है.

किन इलाकों में बारिश की संभावना है?

ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना है.