Advertisement
trendingNow12942947
Hindi Newsदेश

Weather Update: दबे पैर वापस आया मानसून, झमाझम बरसे बादल, यहां बारिश से पड़ेगी आफत

Weather Update: देशभर में अब मानसून वापस आ गया है. बीते दिन दिल्ली NCR में बारिश देखी गई थी. वहीं पहाड़ों में भी बारिश की संभावना है. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Oct 01, 2025, 06:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Weather Update: दबे पैर वापस आया मानसून, झमाझम बरसे बादल, यहां बारिश से पड़ेगी आफत

Today Weather Update:  सितंबर का महीना खत्म होते ही मानसून भी विदाई ले रहा था, हालांकि अब बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी है. आसमान में मौसमी गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं. वहीं लोगों को गर्मी से भी राहत मिलने लगी है. मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में बादलों की आवाजाही जारी है और अक्टूबर के महीने में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बारिश दर्ज की जा सकती है. 

दिल्ली NCR में बूंदाबांदी 

दिल्ली NCR में मंगलवार 30 सितंबर 2025 की सुबह अचानक बारिश देखी गई. इस दौरान कई इलाकों में भारी बारिश देखी गई. मौसम विभाग के मुताबिक शहर में एक बार फिर हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं. यह एक हफ्ते तक जारी रह सकता है. मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR में न्यूनतम तापमान सामान्य से 5.4 डिग्री ज्यादा रह सकता है. वहीं अधिकतम तापमान ते 35 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है. 

ये भी पढ़ें- करूर भगदड़ में 2 की गिरफ्तारी, पहले मथियाझागन अब पावुनराज अरेस्ट, एक्टर विजय की बढ़ेंगी मुश्किलें?    

Add Zee News as a Preferred Source

यूपी-बिहार का मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, नोएडा, बरेली, हापुड़, आगरा, अलीगढ़, बागपत, मथुरा, लखनऊ, झांसी और कानपुर समेत लगभग 40 जिलों में आंधी के साथ बारिश की संभावना है. इस दौरान तापमान में कमी आएगी, जिससे लोगों को राहत मिलने वाली है.  बिहार में 1 अक्टूबर 2025 से 5 अक्टूबर 2025 तक बादलों की आवाजाही रहने वाली है. इस दौरान पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार, सिवान, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, भोजपुर, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, पटना, शेखपुरा, बक्सर और मुंगेर में बारिश की संभावना है. 

ये भी पढ़ें- चेरापूंजी-मौसिनराम नहीं महाराष्ट्र की इस जगह पर पड़ी सबसे ज्यादा बारिश, हैरत में पड़े एक्सपर्ट  

पहाड़ों में बिगड़ा मौसम 

मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के कई इलाकों में 2 दिनों तक बादलों का डेरा रहने वाला है. कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. इस दौरान पिथौरागढ़, टिहरी, देहरादून और बागेश्वर समेत कई जिलों में बारिश के आसार हैं.  हिमाचल प्रदेश में  भी 4-6 अक्टूबर 2025 तक  ऊंचाई वाले इलाकों में आंधी-तूफान और बारिश की संभावना है. इस दौरान 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है.  

FAQ 

उत्तर भारत में मौसम कैसा रहेगा?

उत्तर भारत में अक्टूबर में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बारिश दर्ज की जा सकती है.

दिल्ली NCR में मौसम कैसा रहेगा?

दिल्ली NCR में एक हफ्ते तक हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं, न्यूनतम तापमान सामान्य से 5.4 डिग्री ज्यादा रह सकता है और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Weather

Trending news

दबे पैर वापस आया मानसून, झमाझम बरसे बादल, यहां बारिश से पड़ेगी आफत
Weather
दबे पैर वापस आया मानसून, झमाझम बरसे बादल, यहां बारिश से पड़ेगी आफत
सोनम वांगचुक को परेशान करने के आरोप झूठे... प्रशासन ने खोल दिया हिंसा से जुड़ा 'राज'
Sonam Wangchuk
सोनम वांगचुक को परेशान करने के आरोप झूठे... प्रशासन ने खोल दिया हिंसा से जुड़ा 'राज'
CDS समेत तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मिलीं राष्ट्रपति, अंगरक्षकों को किया सम्मानित
President Murmu
CDS समेत तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मिलीं राष्ट्रपति, अंगरक्षकों को किया सम्मानित
FCRA रिन्यूअल में दिक्कत से बचने के लिए MHA का निर्देश, अब इतने दिन पहले करें आवेदन
FCRA
FCRA रिन्यूअल में दिक्कत से बचने के लिए MHA का निर्देश, अब इतने दिन पहले करें आवेदन
ममता का राज.. मां के दर 'नमाज' बंगाल की दुर्गा पूजा में 'इस्लामिक रूल'!
DNA
ममता का राज.. मां के दर 'नमाज' बंगाल की दुर्गा पूजा में 'इस्लामिक रूल'!
तौकीर रजा के दामाद ने नाला घेरकर बनाया था महल, योगी के बुल्डोजर ने कर दिया साफ
DNA
तौकीर रजा के दामाद ने नाला घेरकर बनाया था महल, योगी के बुल्डोजर ने कर दिया साफ
मुसलमानों का असली खलीफा कौन? I LOVE मोहम्मद कैंपेन कैसे हो गया मुस्लिम Vs मुस्लिम?
DNA Analysis
मुसलमानों का असली खलीफा कौन? I LOVE मोहम्मद कैंपेन कैसे हो गया मुस्लिम Vs मुस्लिम?
चेन्नई में थर्मल प्लांट का 30 फीट ऊंचा स्लैब गिरा: 9 मजदूरों की मौत, 1 घायल
Tamil Nadu
चेन्नई में थर्मल प्लांट का 30 फीट ऊंचा स्लैब गिरा: 9 मजदूरों की मौत, 1 घायल
तमिलनाडु में सियासी तूफान, TVK पर कसा शिकंजा..विजय के करीबी पर केस दर्ज; 2 गिरफ्तार
TVK Rally Stampede
तमिलनाडु में सियासी तूफान, TVK पर कसा शिकंजा..विजय के करीबी पर केस दर्ज; 2 गिरफ्तार
अचानक बरसात ने उड़ा दी गर्मी, हुआ हल्की ठंडक का अहसास; 1 अक्टूबर के लिए अलर्ट जारी
weather update
अचानक बरसात ने उड़ा दी गर्मी, हुआ हल्की ठंडक का अहसास; 1 अक्टूबर के लिए अलर्ट जारी
;