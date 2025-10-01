Weather Update: दबे पैर वापस आया मानसून, झमाझम बरसे बादल, यहां बारिश से पड़ेगी आफत

Weather Update: देशभर में अब मानसून वापस आ गया है. बीते दिन दिल्ली NCR में बारिश देखी गई थी. वहीं पहाड़ों में भी बारिश की संभावना है.
Trending Photos
Today Weather Update: सितंबर का महीना खत्म होते ही मानसून भी विदाई ले रहा था, हालांकि अब बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी है. आसमान में मौसमी गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं. वहीं लोगों को गर्मी से भी राहत मिलने लगी है. मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में बादलों की आवाजाही जारी है और अक्टूबर के महीने में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बारिश दर्ज की जा सकती है.
दिल्ली NCR में मंगलवार 30 सितंबर 2025 की सुबह अचानक बारिश देखी गई. इस दौरान कई इलाकों में भारी बारिश देखी गई. मौसम विभाग के मुताबिक शहर में एक बार फिर हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं. यह एक हफ्ते तक जारी रह सकता है. मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR में न्यूनतम तापमान सामान्य से 5.4 डिग्री ज्यादा रह सकता है. वहीं अधिकतम तापमान ते 35 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है.
ये भी पढ़ें- करूर भगदड़ में 2 की गिरफ्तारी, पहले मथियाझागन अब पावुनराज अरेस्ट, एक्टर विजय की बढ़ेंगी मुश्किलें?
मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, नोएडा, बरेली, हापुड़, आगरा, अलीगढ़, बागपत, मथुरा, लखनऊ, झांसी और कानपुर समेत लगभग 40 जिलों में आंधी के साथ बारिश की संभावना है. इस दौरान तापमान में कमी आएगी, जिससे लोगों को राहत मिलने वाली है. बिहार में 1 अक्टूबर 2025 से 5 अक्टूबर 2025 तक बादलों की आवाजाही रहने वाली है. इस दौरान पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार, सिवान, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, भोजपुर, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, पटना, शेखपुरा, बक्सर और मुंगेर में बारिश की संभावना है.
ये भी पढ़ें- चेरापूंजी-मौसिनराम नहीं महाराष्ट्र की इस जगह पर पड़ी सबसे ज्यादा बारिश, हैरत में पड़े एक्सपर्ट
मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के कई इलाकों में 2 दिनों तक बादलों का डेरा रहने वाला है. कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. इस दौरान पिथौरागढ़, टिहरी, देहरादून और बागेश्वर समेत कई जिलों में बारिश के आसार हैं. हिमाचल प्रदेश में भी 4-6 अक्टूबर 2025 तक ऊंचाई वाले इलाकों में आंधी-तूफान और बारिश की संभावना है. इस दौरान 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है.
उत्तर भारत में अक्टूबर में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बारिश दर्ज की जा सकती है.
दिल्ली NCR में एक हफ्ते तक हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं, न्यूनतम तापमान सामान्य से 5.4 डिग्री ज्यादा रह सकता है और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.