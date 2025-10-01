Weather Update: दबे पैर वापस आया मानसून, झमाझम बरसे बादल, यहां बारिश से पड़ेगी आफत

Today Weather Update: सितंबर का महीना खत्म होते ही मानसून भी विदाई ले रहा था, हालांकि अब बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी है. आसमान में मौसमी गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं. वहीं लोगों को गर्मी से भी राहत मिलने लगी है. मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में बादलों की आवाजाही जारी है और अक्टूबर के महीने में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बारिश दर्ज की जा सकती है.

दिल्ली NCR में बूंदाबांदी

दिल्ली NCR में मंगलवार 30 सितंबर 2025 की सुबह अचानक बारिश देखी गई. इस दौरान कई इलाकों में भारी बारिश देखी गई. मौसम विभाग के मुताबिक शहर में एक बार फिर हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं. यह एक हफ्ते तक जारी रह सकता है. मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR में न्यूनतम तापमान सामान्य से 5.4 डिग्री ज्यादा रह सकता है. वहीं अधिकतम तापमान ते 35 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है.

यूपी-बिहार का मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, नोएडा, बरेली, हापुड़, आगरा, अलीगढ़, बागपत, मथुरा, लखनऊ, झांसी और कानपुर समेत लगभग 40 जिलों में आंधी के साथ बारिश की संभावना है. इस दौरान तापमान में कमी आएगी, जिससे लोगों को राहत मिलने वाली है. बिहार में 1 अक्टूबर 2025 से 5 अक्टूबर 2025 तक बादलों की आवाजाही रहने वाली है. इस दौरान पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार, सिवान, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, भोजपुर, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, पटना, शेखपुरा, बक्सर और मुंगेर में बारिश की संभावना है.

पहाड़ों में बिगड़ा मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के कई इलाकों में 2 दिनों तक बादलों का डेरा रहने वाला है. कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. इस दौरान पिथौरागढ़, टिहरी, देहरादून और बागेश्वर समेत कई जिलों में बारिश के आसार हैं. हिमाचल प्रदेश में भी 4-6 अक्टूबर 2025 तक ऊंचाई वाले इलाकों में आंधी-तूफान और बारिश की संभावना है. इस दौरान 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है.

