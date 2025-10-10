Weather Update: AC-कूलर पर लगा दें ताला, सताने आ रही कड़कड़ाती ठंड, यहां बारिश-बर्फबारी से होगी मुश्किल

Today Weather Update: कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देशभर में मौसम करवट ले रहा है. तापमान में गिरावट के साथ अब ठंड की शुरुआत होने लगी है. मौसम विभाग के मुताबिक 10-12 अक्टूबर 2025 तक उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली NCR के कई इलाकों में बिजली कड़कने के साथ ही थोड़ी बारिश की संभावना भी है. पहाड़ी इलाकों में भी बारिश के बाद अब बर्फ गिरने लगी है. माना जा रहा है कि दिवाली तक लोगों को ठंड का एहसास शुरू होने वाला है.

दिल्ली में सुहावना मौसम

दिल्ली NCR में मौसम सुहावना होने लगा है. पिछले कुछ दिनों से पहाड़ों में बारिश-बर्फबारी के कारण पूरे NCR में तापमान में कई डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखी गई है. लोग अब ऐसी-कूलर का इस्तेमाल भी बंद करने लगे हैं. मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक कोई बड़े मौसमी गतिविधि का कोई संकेत नहीं है. मौसम साप रहने वाला है. दिल्ली में अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक रहने वाला है.

पहाड़ों में बर्फबारी

पहाड़ों में पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से बारिश और बर्फबारी देखी जा रही है. उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है. आगे चलकर यह और भी बढ़ने वाला है. उत्तराखंड में बर्फबारी के चलते तापमान में भारी गिरावट देखी जा रही है, जिसके चलते अब सर्दी का एहसास होने लगा है. मौसम विभाग की मानें तो चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में बारिश के साथ बर्फबारी होने वाली है. हिमाचल प्रदेश में भी कुल्लू, सोलन, मंडी, शिमला, सिरमौर, हमीरपुर और कांगड़ा में भारी बारिश हो रही है.

दक्षिण-पूर्वोत्तर में कैसा रहेगा मौसम?

दक्षिण-पूर्वोत्तर में भी इन दिनों भारी बारिश की संभावना बनी हुई है. मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड और कर्नाटक के कई इलाकों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा पूर्वोत्तर में असम, मेघालय, नागालैंड, अंडमान, निकोबार और मिजोरम समेत पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में बारिश की संभावना है. महाराष्ट्र-गोवा में भी बारिश की संभावना है.

