Weather Update: तूफानी बादल मचाएंगे आफत, बारिश करेगी तांडव, यहां रहने वाले हो जाएं अलर्ट
देश

Weather Update: तूफानी बादल मचाएंगे आफत, बारिश करेगी तांडव, यहां रहने वाले हो जाएं अलर्ट


Weather Update: मौसम विभाग ने पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. वहीं दिल्ली NCR में सूरज निकलने से उमस बढ़ रही है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 10, 2025, 06:12 AM IST
Weather Update: तूफानी बादल मचाएंगे आफत, बारिश करेगी तांडव, यहां रहने वाले हो जाएं अलर्ट

Today Weather Update: देश के कई राज्यों में इस साल मानसून ने काफी तबाही मचाई है. कई राज्यों में फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड और वज्रपात जैसी घटनाएं देखने को मिलीं. पहाड़ों से लेकर मैदानों तक हर तरफ बारिश ने कोहराम मचाया है, हालांकि मौसम विभाग ने आने वाले हफ्तों में बारिश की रफ्तार धीमी होने की संभावना जताई है. इस हफ्ते की बात करें तो मौसम विभाग ने कई इलाकों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. 

दिल्ली NCR में मौसम करेगा परेशान
मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR में इन दिनों बादलों के छिपने और सूर्य के निकलने से गर्मी-उमस बढ़ी है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है. मौसम विभाग ने NCR में अगले हफ्ते हल्की बारिश होने की संभावना जताई है. इस दौरान आंधी-तूफान की संभावना भी जताई गई है, जिससे मौसम सुहावना हो सकता है. इस हफ्ते न्यूनतम तापमान 25-26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने वाला है. वहीं अधिकतम तापमान 33 डिग्री के करीब रहने वाला है.  

ये भी पढ़ें-  Antrix Devas Deal Case: CBI के चंगुल से बच निकले थे आरोपी, अब कोर्ट ने दिया वापस जांच का आदेश 

हरियाणा-पंजाब में नहीं थम रही बारिश 
पंजाब में बाढ़ग्रस्त इलाकों में वापस बारिश हुई है. मौसम विभाग की ओर से अगले 24 घंटे में लुधियाना, पटियाला, अमृतसर, बठिंडा, फरीदकोट, रूपनगर, गुरदासपुर और फिरोजपुर में बारिश की संभावना जताई है. राज्य के कई इलाके अभी भी बाढ़ की चपेट में है, जिससे फसलों को काफी नुकसान हुआ है. हरियाणा में भी मौसम विभाग ने कई इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया है.  

ये भी पढ़ें- 366 मौतें, पानी में डूबे पशु-पक्षी, अर्थव्यवस्था खस्ताहाल... बारिश से बदहाली के बीच कल पंजाब-हिमाचल जाएंगे पीएम मोदी 

पहाड़ों में बारिश से तबाही 
उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 12 सितंबर 2025 तक अल्मोड़ा, ऋषिकेश, बरकोट,  हरिद्वार, चंपावत, लैंसडौन, मुक्तेश्वर, देहरादून, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, जोशीमठ, रूद्रप्रयाग, टिहरी और नैनीताल में खराब मौसम को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. हिमाचल प्रदेश में भी मौसम विभाग ने 9-13 सितंबर 2025 तक शिमला, ऊना, कुल्लू, धर्मशाला, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, चंबा,  मनाली, कांगड़ा, कसौली,  चंबा, सिरमौर और डलहौजी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. दोनों राज्यों में बादल फटने की संभावना भी जताई गई है. जम्मू-कश्मीर में भी मौसम विभाग की ओर से 9-12 सितंबर 2025 तक भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है.  

FAQ 

मौसम विभाग ने कहां बारिश का अलर्ट दिया है? 
मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब और हरियाणा में बारिश का अलर्ट जारी किया है. 

दिल्ली NCR में कितना तापमान रहेगा?  
दिल्ली NCR में इस हफ्ते न्यूनतम तापमान 25-26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने वाला है. वहीं अधिकतम तापमान 33 डिग्री के करीब रहने वाला है.   

