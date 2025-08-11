Weather Update: यहां 4 दिनों तक झमाझम बरसेंगे बादल, उत्तर से पश्चिम तक बनेगा सैलाब, आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम?

Weather Update: देशभर में इस वक्त मॉनसून का सीजन चल रहा है. ऐसे में कई जगहों पर लगातार झमाझम बारिश हो रही है. बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है.
Today Weather Update: देशभर में पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक झमाझम बारिश का दौर जारी है. कई राज्यों में तो बाढ़ के हालात भी बन गए हैं. मौसम विभाग की ओर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अगले 7 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. वहीं पूर्वी मध्य भारत से लगे उत्तरी क्षेत्रों में भी 13-16 अगस्त 2025 के बीच भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. चलिए जानते हैं आज के मौसम का हाल.
दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम
दिल्ली में लगातार 2 दिनों की बारिश के बाद बीते दिन रविवार 10 अगस्त 2025 को तेज धूप निकली. मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार 11 अगस्त से 12 अगस्त 2025 तक हल्के बादल छाए रहने वाले हैं. इस दौरान गरज के साथ मध्यम से हल्की बारिश की संभावना है. आज अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री तक रहने की संभावना है. दोपहर के समय कई जगहों पर तेज हवा भी चलने की संभावना है.
पहाड़ों में भारी बारिश का कहर
उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में इन दिनों बारिश का कहर देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में अगले 7 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है. इसको देखते हुए लोगों से फिसलन भरे इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई है. वहीं हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भी भारी बारिश को लेकर चेतावनी दी गई है. राज्य में अगले 4 दिनों तक भारी बरसात का अलर्ट जारी किया गया है.
पूर्वोत्तर भारत में लगातार होगी बारिश
पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश में भी 11-13 अगस्त 2025 तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. वहीं 11-14 अगस्त 2025 के बीच असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में भी ऐसे ही हालात बने रहने की उम्मीद है. 12 अगस्त 2025 को अरुणाचल प्रदेश में तो 12 और 13 अगस्त को असम-मेघालय के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है. अगले 3 दिनों में पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश की संभावना बनी रहेगी.
FAQ
उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मौसम कैसा रहेगा?
उत्तराखंड में अगले 7 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है, जबकि हिमाचल प्रदेश में अगले 4 दिनों तक भारी बरसात का अलर्ट जारी किया गया है.
दिल्ली में मौसम कैसा रहेगा?
दिल्ली में सोमवार 11 अगस्त से 12 अगस्त 2025 तक हल्के बादल छाए रहने वाले हैं और गरज के साथ मध्यम से हल्की बारिश की संभावना है.
पूर्वोत्तर भारत में मौसम कैसा रहेगा?
पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में 11-14 अगस्त 2025 के बीच हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.
किन राज्यों में भारी बारिश की संभावना है?
उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भारी बारिश की संभावना है.
मौसम विभाग ने क्या सलाह दी है?
मौसम विभाग ने लोगों से फिसलन भरे इलाकों से दूर रहने की सलाह दी है और भारी बारिश के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है.
