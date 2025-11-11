Advertisement
trendingNow12996877
Hindi Newsदेश

Weather Update: बढ़ने वाला है सर्दी का टॉर्चर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैलेगी कंपकंपी, यहां बारिश करेगा प्रहार


Weather Update: मानसून खत्म होते ही अब कई राज्यों में सर्दी बढ़ने लगी है. मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों में बर्फबारी की संभावना है. वहीं तमिलनाडु में बारिश भी हो सकती है. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Nov 11, 2025, 06:14 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Weather Update: बढ़ने वाला है सर्दी का टॉर्चर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैलेगी कंपकंपी, यहां बारिश करेगा प्रहार

Today Weather Update: देश में अब धीरे-धीरे ठंडी बढ़ने लगी है. मौसम विभाग ने 11 नवंबर 2025 को झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ठंडी हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की गई है. इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत, दक्षिण हरियाणा और मध्य महाराष्ट्र के तापमान में अचानक गिरावट आ सकती है. पहाड़ों में भी बर्फबारी की संभावना जताई गई है. उत्तर प्रदेश-बिहार में भी लगातार सर्दी बढ़ रही है, हालांकि यहां बारिश की कोई संभावना नहीं है. 

दिल्ली में बढ़ी सर्दी  

दिल्ली में समय के साथ-साथ मौसम भी और ठंडा होने लगा है. इस दौरान न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है. राजधानी में प्रदूषण का स्तर भी काफी बढ़ रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. सुबह की शुरुआत ही हल्के कोहरे से हो रही है. इसके अलावा राजधानी में सुबह-शाम 10-20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल रही है, जिससे ठंड और बढ़ेगी. 

ये भी पढ़ें- वीकेंड मनाने पहुंचे थे वॉटरफॉल, झरने में फिसला पैर, 3 दिन बाद पानी में तैरता मिला NIT सिल्चर के छात्रों का शव 

Add Zee News as a Preferred Source

 

पहाड़ों में बर्फबारी 

पहाड़ों में भी मौसम करवट ले रहा है. उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी भी हो रही है. मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में पहाड़ी राज्यों में और बर्फबारी हो सकती है. हिमाचल प्रदेश के मनाली और लाहौल स्पीति जैसे इलाकों में भी जमकर बर्फ गिर सकती है. उत्तराखंड के मसूरी चमोली, नैनीताल और रुद्रप्रयाग जैसे इलाकों में भी ठंडी हवा का प्रकोप बढ़ेगा, जिससे ठंड और बढ़ सकती है. 

ये भी पढ़ें- 'इसकी अनुमति कैसे दी गई?...' बेंगलुरु एयरपोर्ट में नमाज पढ़ने से भड़की भाजपा, सिद्धारमैया सरकार पर लगाया डबल स्टैंडर्ड अपनाने का आरोप  

 

यहां होगी बारिश 

मौसम विभाग के मुताबिक तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है. अगले 2 दिनों में रामनाथपुरम, विरुधुनगर,  थूथुकुडी, तंजावुर और पुदुक्कोट्टई के कई जिलों में बारिश हो सकती है. इसके अलावा IMD ने कराईकल,  पुडुचेरी और तमिलनाडु में भी कई जगहों पर बिजली गिरने और बारिश होने की संभावना जताई है. मंगलवार 11 नवंबर 2025 को विरुधुनगर, रामनाथपुरम,  तंजावुर, पुदुक्कोट्टई और थूथुकुडी में भी भारी बारिश की संभावना है.  

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Weather

Trending news

बढ़ने वाला है सर्दी का टॉर्चर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैलेगी कंपकंपी
Weather
बढ़ने वाला है सर्दी का टॉर्चर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैलेगी कंपकंपी
Delhi Blast News Live: दिल्ली ब्लास्ट को लेकर आज सुबह गृह मंत्रालय में हाईलेवल बैठक, पीएम मोदी ने लिया जायजा; एक क्लिक में जानें रात से लेकर अबतक का अपडेट
Delhi blast
Delhi Blast News Live: दिल्ली ब्लास्ट को लेकर आज सुबह गृह मंत्रालय में हाईलेवल बैठक, पीएम मोदी ने लिया जायजा; एक क्लिक में जानें रात से लेकर अबतक का अपडेट
INS सवित्री का मोजाम्बिक में भव्य स्वागत; सह्याद्री कर रहा प्रशांत महासागर में युद्ध
Indian Navy
INS सवित्री का मोजाम्बिक में भव्य स्वागत; सह्याद्री कर रहा प्रशांत महासागर में युद्ध
दिल्ली धमाके के बाद ट्रेंड होने लगा Operation Sindoor2.O, उधर पाक आर्मी की उड़ी नींद
red fort blast
दिल्ली धमाके के बाद ट्रेंड होने लगा Operation Sindoor2.O, उधर पाक आर्मी की उड़ी नींद
Delhi Lal Quila Blast: 26/11 के बाद अब 10/11 भी... देश को एक और तारीख दर्द दे गई!
Delhi
Delhi Lal Quila Blast: 26/11 के बाद अब 10/11 भी... देश को एक और तारीख दर्द दे गई!
Delhi Blast: सामने आई मृतकों और घायलों की पूरी लिस्ट, पढ़ें 28 लोगों के नाम
Delhi Car Blast
Delhi Blast: सामने आई मृतकों और घायलों की पूरी लिस्ट, पढ़ें 28 लोगों के नाम
धमाके से 100 मीटर दूर था... Zee News के रिपोर्टर ब्लास्ट वाली जगह सबसे पहले पहुंचे
red fort blast
धमाके से 100 मीटर दूर था... Zee News के रिपोर्टर ब्लास्ट वाली जगह सबसे पहले पहुंचे
दिल्ली ब्लास्ट में प्रयोग की गई i20 का निकला पुलवामा कनेक्शन, 8 की गई अबतक जान
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट में प्रयोग की गई i20 का निकला पुलवामा कनेक्शन, 8 की गई अबतक जान
फरीदाबाद, गुजरात और हैदराबाद, इन कड़ियों को जोड़कर मिल सकता है दिल्ली धमाके का लिंक
Delhi Car Blast
फरीदाबाद, गुजरात और हैदराबाद, इन कड़ियों को जोड़कर मिल सकता है दिल्ली धमाके का लिंक
दिल्ली धमाके के बाद पूरे देश में अलर्ट, कश्मीर से केरल तक सुरक्षाबलों की गश्त बढ़ी
Delhi blast
दिल्ली धमाके के बाद पूरे देश में अलर्ट, कश्मीर से केरल तक सुरक्षाबलों की गश्त बढ़ी