Weather Update: बढ़ने वाला है सर्दी का टॉर्चर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैलेगी कंपकंपी, यहां बारिश करेगा प्रहार

Today Weather Update: देश में अब धीरे-धीरे ठंडी बढ़ने लगी है. मौसम विभाग ने 11 नवंबर 2025 को झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ठंडी हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की गई है. इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत, दक्षिण हरियाणा और मध्य महाराष्ट्र के तापमान में अचानक गिरावट आ सकती है. पहाड़ों में भी बर्फबारी की संभावना जताई गई है. उत्तर प्रदेश-बिहार में भी लगातार सर्दी बढ़ रही है, हालांकि यहां बारिश की कोई संभावना नहीं है.

दिल्ली में बढ़ी सर्दी

दिल्ली में समय के साथ-साथ मौसम भी और ठंडा होने लगा है. इस दौरान न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है. राजधानी में प्रदूषण का स्तर भी काफी बढ़ रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. सुबह की शुरुआत ही हल्के कोहरे से हो रही है. इसके अलावा राजधानी में सुबह-शाम 10-20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल रही है, जिससे ठंड और बढ़ेगी.

पहाड़ों में बर्फबारी

पहाड़ों में भी मौसम करवट ले रहा है. उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी भी हो रही है. मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में पहाड़ी राज्यों में और बर्फबारी हो सकती है. हिमाचल प्रदेश के मनाली और लाहौल स्पीति जैसे इलाकों में भी जमकर बर्फ गिर सकती है. उत्तराखंड के मसूरी चमोली, नैनीताल और रुद्रप्रयाग जैसे इलाकों में भी ठंडी हवा का प्रकोप बढ़ेगा, जिससे ठंड और बढ़ सकती है.

यहां होगी बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है. अगले 2 दिनों में रामनाथपुरम, विरुधुनगर, थूथुकुडी, तंजावुर और पुदुक्कोट्टई के कई जिलों में बारिश हो सकती है. इसके अलावा IMD ने कराईकल, पुडुचेरी और तमिलनाडु में भी कई जगहों पर बिजली गिरने और बारिश होने की संभावना जताई है. मंगलवार 11 नवंबर 2025 को विरुधुनगर, रामनाथपुरम, तंजावुर, पुदुक्कोट्टई और थूथुकुडी में भी भारी बारिश की संभावना है.