Weather Update: घना कोहरा और बर्फबारी बढ़ाने वाली है ठिठुरन, पहाड़ों में लुढ़केगा तापमान, यहां पड़ेगी कड़ाके की ठंड

Today Weather Update: देशभर में अब धीरे-धीरे ठंड बढ़ने लगी है. खासतौर पर पहाड़ों में बर्फीली ठंडक का एहसास होने लगा है. मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में ठंडी हा चलने और बर्फ गिरने के कारण कई जगहों पर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे पहुंच गया है. पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान समेत उत्तर प्रदेश में भी ठंड बढ़ रही है और तापमान 7 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है. अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्ष्यद्वीप, तमिलनाडु और केरल में बारिश की संभावना है.

दिल्ली NCR में बढ़ेगी सर्दी

दिल्ली NCR में सर्दी के चलते वातावरण में धुंध होने लगी है और कई जगहों पर सर्दी होने लगी है. मौसम विभाग के मुताबिक यहां अधिकतम तापमान 27-28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक रहने वाला है. वहीं प्रदूषण भी लगातार बढ़ते जा रहा है. इस दौरान 15-20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चल सकती है. मौसम विभाग की ओर से लोगों को गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी गई है. वहीं प्रदूषण के चलते लोगों को मास्क पहनने के लिए कहा गया है.

यूपी-बिहार में कैसा रहेगा मौसम?

उत्तर प्रदेश में ठंडी हवाएं चलने से तापमान में भारी कमी आई है. मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवा के कारण सर्दी बढ़ गई थी. कानपुर में भी तापमान के 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में भी कोहरा बढ़ने वाली है. बिहार की बात करें तो यहां कुछ इलाकों में सर्दी के चलते कोहरा बढ़ गया है. वहीं कई इलाकों में प्रदूषण भी फैला हुआ है.

पहाड़ों में बर्फबारी

उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी इन दिनों काफी ठंड बढ़ी हुई है. उत्तराखंड में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है. वहीं रुद्रप्रयाग और नैनीताल में ठंड काफी बढ़ने लगी है. हरिद्वार, ऋषिकेस और देहरादून में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है. हिमाचल प्रदेश के कुफरी, मनाली, सोलन, हमीरपुर, मंडी और कांगड़ा में न्यूनतम तापमान शिमला से भी नीचे पहुंच गया है.