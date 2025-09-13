Weather Update: अभी भी नहीं थमा है मानसून, इन राज्यों में जमकर होगी बारिश, IMD ने दी चेतावनी
देश

Weather Update: अभी भी नहीं थमा है मानसून, इन राज्यों में जमकर होगी बारिश, IMD ने दी चेतावनी

Weather Update: अभी भी नहीं थमा है मानसून, इन राज्यों में जमकर होगी बारिश, IMD ने दी चेतावनी 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 13, 2025, 06:35 AM IST
Weather Update: अभी भी नहीं थमा है मानसून, इन राज्यों में जमकर होगी बारिश, IMD ने दी चेतावनी

Today Weather Update: देश में एक बार फिर तेज रफ्तार से मानसून आने वाला है. मौसम विभाग ने शनिवार 13 सितंबर 2025 को कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है.  यूपी-बिहार, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भी बारिश की संभावना जताई गई है. 

दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम? 
दिल्ली में शनिवार 13 सितंबर  2025 को भारी बारिश से राहत मिलने वाली है. वहीं आने वाले हफ्ते में भी यहां बारिश की बेहद कम उम्मीद है. एक और राहत देने वाली खबर ये है कि दिल्ली में यमुना का जलस्तर भी कम होने लगा है, जिससे कैंप में रह रहे बाढ़ पीड़ितों जल्दी घर लौटने का मौका मिल सकता है. मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR में लोगों को अगले कुछ दिनों तक बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है.  

ये भी पढ़ें- हिंसक प्रदर्शन के बाद इंडिया-नेपाल बॉर्डर में हाई अलर्ट, सिक्योरिटी में तैनात हुए भारतीय सुरक्षाबल 

यूपी-बिहार में होगी बारिश 
उत्तर प्रदेश में 13 सितंबर 2025 को बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक गोंडा,बलरामपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर,रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच और शाहजहांपुर में हल्की से भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है. बिहार में भी 13 सितंबर 2025 को भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है. IMD के मुताबिक मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल,  वैशाली और बेगूसराय में बारिश की संभावना है.   

ये भी पढ़ें- JDU को 25 सीट भी नहीं आएगी, नीतीश कुमार अब नहीं बनेंगे CM: प्रशांत किशोर  

पहाड़ों में होगी बारिश 
पहाड़ों में इन दिनों बारिश से स्थिति गंभीर बनी हुई है. उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण तबाही मची है. उत्तराखंड में आज 13 सितंबर 2025  को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. IMD के मुताबिक चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और उधमसिंह नगर में भारी बारिश हो सकती हैं. वहीं हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. राज्य में बारिश से अबतक कई लोगों की मौत हो चुकी है.     

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

