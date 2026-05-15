कहीं तपती गर्मी तो कहीं झमाझम बारिश... इन राज्यों में दिखेगा तूफानी सैलाब, गले पड़ेगी बड़ी मुसीबत

Today Weather Update: मई के महीने में अक्सर तपती गर्मी देखी जाती है. हालांकि, इस साल दिल्ली-यूपी से लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक तक उत्तर भारत से लेकर दक्षिण तक मौसम का मिजाज काफी बदला हुआ देखा जा रहा है. मौसम विभाग की ओर से 10 राज्यों में भारी बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया गया है. इन राज्यों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवा चल सकती है. IMD के मुताबिक 15-16 मई 2026 तक राजधानी दिल्ली में अधिक गर्मी बढ़ सकती है. इस दौरान टेंपरेचर 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.

दिल्ली NCR का हाल

दिल्ली NCR की बात करें तो यहां आज शुक्रवार ( 15 मई 2026) से अधिक गर्मी बढ़ने की संभावना है. वहीं आज राजधानी का अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है. 16 मई 2026 को टेंपरेचर में कोई बढ़ोत्तरी नहीं देखी जा सकती है. हालांकि, उसके अगले दिन यानी 17 मई 2026 से गर्मी बढ़ सकती है. इस दिन अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है.

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यूपी-बिहार में बढ़ेगी गर्मी

उत्तर प्रदेश में भी अब गर्मी बढ़ने की आशंका है. मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज और लखनऊ समेत कई जिलों में तापमान 40 डिग्री तक पहुंच सकता है. वहीं पश्चिमी यूपी में चलने वाली गर्म हवाएं लोगों के लिए मुसीबत बन सकती हैं. हालांकि, पूर्वी हिस्सों में उमस महसूस हो सकती है. बढ़ते तापमान को देख मौसम विभाग ने लोगों से दोपहर के समय बिना वजह घर से न निकलने की सलाह दी है. बिहार की बात करें तो यहां भी कुछ दिनों तक मौसम गर्म रहने वाला है. यहां के भागलपुर, गया और पटना जैसे शहरों में टेंपरेचर 39-41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. शाम के समय तापमान में थोड़ा सुधार हो सकता है.

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पहाड़ों में गर्मी का असर

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में भी गर्मी का असर बढ़ने वाला है. यहां के पहाड़ी इलाकों में मौसम सुहावना बना रहेगा. वहीं, देहरादून और हल्द्वानी जैसे इलाकों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस को पार कर सकता है. हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां धर्मशाला, शिमला और मनाली में ठंडी हवाएं चल सकती हैं. ऊंचे वाले इलाकों में हल्की बारिश देखी जा सकती है. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 15 मई-16 मई 2026 तक हल्की बारिश के साथ थोड़ी गरज-चमक देखी जा सकती है. इस दौरान 40-50 किमी प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवा चल सकती है.

कैसा रहेगा साउथ का हाल?

मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव क्षेत्र बनने के चलते तमिलनाडु में भारी बारिश की संभावना है. इसको लेकर IMD की ओर से 15 मई 2026 को कोयंबटूर जिले और नीलसगिरी इलाके में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. केरल, कर्नाटक, पुडुचेरी और कराईकल में भी 18 मई 2026 तक बिजली चमकने के साथ ही बारिश होने की भी संभावना है. केरल में 15-17 मई तक बारिश की संभावना है.