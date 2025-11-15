Weather Update: फैलने वाली है कोहरे की चादर, यहां बढ़ जाएगी ठिठुरन, तैयार कर लें कंबल-रजाई

Today Weather Update: देशभर में अब सर्दी बढ़ने लगी है. वहीं उतरतर भारत में ठंड के साथ प्रदूषण भी काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है. तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक जैसे दक्षिण भारत के इलाकों में बारिश की संभावना है. इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती हैं. इसके अलावा पहाड़ों में भी बर्फबारी के साथ ठंड बढ़ने की संभावना है. पूर्वोत्तर में भी कोहरे के साथ सर्दी बढ़ने की संभावना है.

दिल्ली NCR में प्रदूषण पड़ेगा भारी

दिल्ली NCR में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है. पूरे इलाके में कोहरे की परत जमी रहने वाली है. वहीं एयर क्वालिटी में लगातार खराब श्रेणी में बढ़ रही है. मौसम विभाग के मुताबिक 15 से 20 नवंबर 2025 तक मौसम में कोहरा और धुंध रहने वाला है. वहीं रात के समय ठंड अधिक बढ़ सकती है और दोपहर में बादल छाने के चलते धूप न के बराबर हो सकती है.

यूपी-बिहार में कैसा रहेगा मौसम?

पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से अगले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश के मौसम में बदलाव दिख सकता है. अगले 7 दिन में बादलों की कुछ आवाजाही देखी जा सकती है. यूपी के कई जिलों फिलहाल न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचा है. ऐसे में सुबह और शाम तेज ठंड पड़ रही है. अगले हफ्ते यूपी-बिहार में अधिक कोहरा होने की संभावना है. पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण ठंड अधिक बढ़ सकती है.

पहाड़ों में बढ़ेगी ठंड

पहाड़ों में ठंडी हवा चलने के कारण कोहरा छाया है. खासतौर पर जम्मू-कश्मीर में अधिक ठंड पड़ रही है. मौसम विभाग के मुताबिक 16 नवंबर 2025 को यहां बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति , कुकुरसेमी और ताबो में भी बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. पहाड़ों से मैदानी इलाकों तक ठंडी होने वाली है. उत्तराखंड में भी ऐसा ही मौसम देखने को मिल सकता है. यहां के हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून और नैनीताल में ठंडी हवाओं और कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है.