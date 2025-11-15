Advertisement
trendingNow13004409
Hindi Newsदेश

Weather Update: फैलने वाली है कोहरे की चादर, यहां बढ़ जाएगी ठिठुरन, तैयार कर लें कंबल-रजाई

Weather Update: देश के कई राज्यों में लगातार सर्दी बढ़ रही है. पहाड़ों में जमकर बर्फबारी हो रही है. वहीं मैदानी इलाकों में भी कोहरे से परेशानी बढ़ी है. प्रदूषण के चलते ये समस्या और बढ़ गई है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Nov 15, 2025, 06:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Weather Update: फैलने वाली है कोहरे की चादर, यहां बढ़ जाएगी ठिठुरन, तैयार कर लें कंबल-रजाई

Today Weather Update:  देशभर में अब सर्दी बढ़ने लगी है. वहीं उतरतर भारत में ठंड के साथ प्रदूषण भी काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है. तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक जैसे दक्षिण भारत के इलाकों में बारिश की संभावना है. इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती हैं. इसके अलावा पहाड़ों में भी बर्फबारी के साथ ठंड बढ़ने की संभावना है. पूर्वोत्तर में भी कोहरे के साथ सर्दी बढ़ने की संभावना है.  

दिल्ली NCR में प्रदूषण पड़ेगा भारी 

दिल्ली NCR में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है. पूरे इलाके में कोहरे की परत जमी रहने वाली है. वहीं एयर क्वालिटी में लगातार खराब श्रेणी में बढ़ रही है. मौसम विभाग के मुताबिक 15 से 20 नवंबर 2025 तक मौसम में कोहरा और धुंध रहने वाला है. वहीं रात के समय ठंड अधिक बढ़ सकती है और दोपहर में बादल छाने के चलते धूप न के बराबर हो सकती है. 

ये भी पढ़ें- 'जंग में कोई रनरअप नहीं होता...,' युद्ध में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर क्या बोले  CDS अनिल चौहान? दिल्ली ब्लास्ट के बाद डिफेंस पर की चर्चा  

Add Zee News as a Preferred Source

 

यूपी-बिहार में कैसा रहेगा मौसम? 

पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से अगले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश के मौसम में बदलाव दिख सकता है. अगले 7 दिन में बादलों की कुछ आवाजाही देखी जा सकती है. यूपी के कई जिलों फिलहाल न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचा है. ऐसे में सुबह और शाम तेज ठंड पड़ रही है. अगले हफ्ते यूपी-बिहार में अधिक कोहरा होने की संभावना है. पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण ठंड अधिक बढ़ सकती है.  

ये भी पढ़ें- लाल किले में धमाके के बाद अब माता वैष्णो देवी मंदिर में अलर्ट, जम्मू में चप्पे-चप्पे पर तैनात सुरक्षाकर्मी   

 

पहाड़ों में बढ़ेगी ठंड 

पहाड़ों में ठंडी हवा चलने के कारण कोहरा छाया है. खासतौर पर जम्मू-कश्मीर में अधिक ठंड पड़ रही है. मौसम विभाग के मुताबिक 16 नवंबर 2025 को यहां बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति , कुकुरसेमी और ताबो में भी बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. पहाड़ों से मैदानी इलाकों  तक ठंडी होने वाली है. उत्तराखंड में भी ऐसा ही मौसम देखने को मिल सकता है. यहां के हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून और नैनीताल में ठंडी हवाओं और कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है.  

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Weather

Trending news

फैलने वाली है कोहरे की चादर, यहां बढ़ जाएगी ठिठुरन, तैयार कर लें कंबल-रजाई
Weather
फैलने वाली है कोहरे की चादर, यहां बढ़ जाएगी ठिठुरन, तैयार कर लें कंबल-रजाई
Nowgam Blast Live Update: श्रीनगर के नौगाम थाने में धमाका, PAFF ने ली जिम्मेदारी; अबतक 7 की मौत; 30 घायल
Nowgam Blast
Nowgam Blast Live Update: श्रीनगर के नौगाम थाने में धमाका, PAFF ने ली जिम्मेदारी; अबतक 7 की मौत; 30 घायल
आतंकी उमर का पुलवामा में घर उड़ा तो उमर-महबूबा को हुआ दर्द, कह दी खटकने वाली बात!
Omar Abdullah
आतंकी उमर का पुलवामा में घर उड़ा तो उमर-महबूबा को हुआ दर्द, कह दी खटकने वाली बात!
कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन के पास जबरदस्त ब्लास्ट, 9 की मौत, 29 घायल
Kashmir
कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन के पास जबरदस्त ब्लास्ट, 9 की मौत, 29 घायल
DNA: सूत्रधार या सूत्रहार? बिहार ने चूर किया प्रशांत किशोर का अहंकार
Prashant Kishor
DNA: सूत्रधार या सूत्रहार? बिहार ने चूर किया प्रशांत किशोर का अहंकार
DNA: बिहार चुनाव में नीतीश ने खुद को बीमार बताने वालों का किया इलाज
DNA
DNA: बिहार चुनाव में नीतीश ने खुद को बीमार बताने वालों का किया इलाज
चुनावों में कभी 20% से ऊपर नहीं गया स्ट्राइक रेट, कांग्रेस को कैसे जिताएंगे राहुल
bihar chunav 2025
चुनावों में कभी 20% से ऊपर नहीं गया स्ट्राइक रेट, कांग्रेस को कैसे जिताएंगे राहुल
EXCLUSIVE: दिल्ली धमाके से 40 फीट नीचे तक हिल गई थी धरती, CCTV दे रहा गवाही
Delhi
EXCLUSIVE: दिल्ली धमाके से 40 फीट नीचे तक हिल गई थी धरती, CCTV दे रहा गवाही
'बिहार चुनाव का नतीजा चौंकाने वाला है...', करारी हार के बाद आया राहुल का पहला बयान
bihar chunav 2025
'बिहार चुनाव का नतीजा चौंकाने वाला है...', करारी हार के बाद आया राहुल का पहला बयान
Opinion: RJD के 'MY' में डेंट, हार के बाद तेजस्वी के लिए क्या है आगे की राह?
Bihar Election Result 2025
Opinion: RJD के 'MY' में डेंट, हार के बाद तेजस्वी के लिए क्या है आगे की राह?