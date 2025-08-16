Weather Update: झमाझम बरसेंगे काले बादल, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, और कबतक परेशान करेगा मॉनसून?

Today Weather Update: देशभर में भारी बारिश के कारण कई राज्यों में तबाही मची है. हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तारखंड में भारी बारिश से तबाही मची है. अब तक कई जगहों पर बादल फटने की घटनाएं हो चुकी हैं. दिल्ली NCR में भी पिछले कुछ दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है, मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली समेत उसके आसपास के इलाकों में 17 अगस्त 2025 तक बारिश रहने की उम्मीद है.

दिल्ली NCR में लगातार जारी बारिश

दिल्ली NCR में बीते कुछ दिनों से झमाझम बारिश हो रही है. बारिश के चलते मौसम सुहावना बना हुआ है. मौसम विभाग की ओर से दिल्ली NCR में 16 अगस्त 2025-20 अगस्त 2025 तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान तेज आंधी भी चल सकती है. इस दौरान न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. मौसम सुहावना रहने से लोगों को उमस और गर्मी से भी काफी राहत मिलेगी.

पहाड़ों में कैसा रहेगा मौसम?

हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर जारी है. उत्तराखंड में शनिवार 16 अगस्त 2025 को भारी बारिश होने वाली है. इस दौरान अल्मोड़ा, कर्णप्रयाग, रूद्रप्रयाग, देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर और चंपावत में तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है. वहीं हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, चंबा, रामपुर, शिमला, ऊना और मंडी में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड का खतरा है. जम्मू कश्मीर में भी बारिश का दौर रहने वाला है.

यूपी-बिहार में बरसेंगे बदरा

उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने शनिवार 16 अगस्त 2025 को पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. वहीं 17-18 अगस्त 2025 को प्रदेश के दोनों हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है. बिहार में भी 16-20 अगस्त 2025 को भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. इस दौरान सुपौल, अररिया, पूर्णिया, कटिहार. भागलपुर, नालंदा और मुंगेर जैसे इलाकों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है.

FAQ

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मौसम कैसा रहेगा?

उत्तराखंड औरहिमाचल प्रदेश में 16 अगस्त 2025 को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

दिल्ली NCR में मौसम कैसा रहेगा?

दिल्ली NCR में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है.