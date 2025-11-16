Weather Update: बर्फीली हवाएं, कोहरा और बारिश.... ठंड का बढ़ने वाला है डबल डोज, आंधी-तूफान भी मचाएगा कहर

Weather Update: देशभर के कई राज्यों में इस समय ठंडी चरम पर है. पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और कोहरे से काफी परेशानी है. इसके अलावा दक्षिण भारत में बारिश की संभावना है.
Today Weather Update: देश में कड़ाके की ठंड शुरु हो चुकी है. इस बीच अब 4 राज्यों में मौसम बिगड़ने की भी संभावना है. तमिलनाडु और केरल के भी कई इलाकों में आज रविवार 16 नवंबर 2025 को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप केस समेत आंध्र प्रदेश में भी भारी बारिश की संभावना है. दिल्ली और यूपी-बिहार में भी नयूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंचेने वाला है. पहाड़ों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है.
दिल्ली में भी अब मौसम ठंडा होने लगा है. राजधानी में न्यूनतम तापमान 9.7 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है. वहीं अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक रविवार 16 नवंबर 2025 को दिल्ली में कोहरा रहने वाला है, जिससे न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा. प्रदूषण की बात करें तो राजधानी में इससे स्थिति और गंभीर होती जा रही है. शहर के 16 सर्विलेंस सेंटर में AQI गंभीर स्थिति तक पहुंच चुका है.
जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में ठंड बढ़ने के साथ घना कोहरा भी छाए रहने की संभावना है. हिमाचल प्रदेश में लगातार बर्फीली हवाएं चलेंगी, जिससे सर्दी और बढ़ेगी. प्रदेश में 24 घंटों के अंदर बादल छाए रहने की संभावना है. उत्तराखंड में भी 16 नवंबर 2025 से बर्फबारी होने का अलर्ट जारी किया गया है. राज्य में सर्दी और कोहरे से परेखशानी और बढ़ सकती है.
मौसम विभाग के मुताबिक 16-20 नवंबहर 2025 तक दक्षिण भारत के अधिकतर हिस्सों खासतौर पर समुद्रीय इलाकों में आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश हो सकती है. आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक और केरल में भी भारी बारिश होने की संभावना है. तमिलनाडु में भी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है. 18 नंवबर 2025 से चेन्नई समेत कई जिलों में बारिश की संभावना है. बारिश के चलते यहां तापमान भी गिरेगा.
