Weather Update: सितंबर में जमकर गरजेंगे बादल, खूब बरसने वाला है पानी, इन जगहों पर भारी अलर्ट

Weather Update: मौसम विभाग ने सितंबर के महीने में कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई है. पूर्वोत्तर भारत में भी 16-21 सितंबर 2025 तक हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है.
Today Weather Update: देशभर में सितंबर के महीने में भी मानसून नहीं जाने वाला है. मौसम विभाग के मुताबिक कई राज्यों में अभी भी भारी बारिश होने की संभावना है. अगले 2 दिनों में पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और बंगाल में भारी बारिश का अनुमान है. कई राज्यों में भारी बारिश से एक बार फिर मानसून की वापसी हो सकती है. आज भी मौसम विभआग ने कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट दिया है.
दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम?
मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली में आज 16 सितंबर 2025 को आंशिक रूप से बादल छाए रहने वाले हैं. इस दौरान अधिकतम तापमान 33-35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने वाला है. वहीं न्यूनतम तापमान 23-25 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा. सुबह के समय उत्तर-पश्चिम दिशा से तकरीबन 10-15 किलोमीटर तेज हवाएं चल सकती हैं. शाम के समय ये हवाएं 15 किलोमीटर प्रति घंटे से भी कम स्पीड से दक्षिण-पूर्व की ओर से चलेंगी.
पूर्वोत्तर भारत में आएगी बारिश
पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो 16- 17 सितंबर 2025 तक अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है. इस दौरान कई जगहों पर हल्की गरज और चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा नागालैंड, मणिपुर, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में 16-21 सितंबर 2025 तक हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है. असम-मेघालय और नागालैंड में भारी बारिश की संभावना जताई गई है.
इन राज्यों में भी बरसेंगे बादल
उत्तराखंड और हिमाचल में भी पिछले कई दिनों में भारी बारिश से काफी तबाही मची है. मौसम विभाग के मुताबिक आज चंपावत, उधम सिंह नगर, देहरादून, चमोली, नैनीताल और बागेश्वर जैसे जिलों में कई जगहों पर बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. कई जिलों में भारी बारिश भी हो सकती है. हिमाचल प्रदेश में भी आज 16 सितंबर 2025 को कई जगहों पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. पहाड़ों के अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना समेत कई दक्षिण भारत राज्यों में भी झमाझम बारिश होने की संभावना है.
