Weather Update: सितंबर में जमकर गरजेंगे बादल, खूब बरसने वाला है पानी, इन जगहों पर भारी अलर्ट
Advertisement
trendingNow12923820
Hindi Newsदेश

Weather Update: सितंबर में जमकर गरजेंगे बादल, खूब बरसने वाला है पानी, इन जगहों पर भारी अलर्ट

Weather Update: मौसम विभाग ने सितंबर के महीने में कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई है. पूर्वोत्तर भारत में भी 16-21 सितंबर 2025 तक हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है.  

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 16, 2025, 06:34 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Weather Update: सितंबर में जमकर गरजेंगे बादल, खूब बरसने वाला है पानी, इन जगहों पर भारी अलर्ट

Today Weather Update: देशभर में सितंबर के महीने में भी मानसून नहीं जाने वाला है. मौसम विभाग के मुताबिक कई राज्यों में अभी भी भारी बारिश होने की संभावना है. अगले 2 दिनों में पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और बंगाल में भारी बारिश का अनुमान है. कई राज्यों में भारी बारिश से एक बार फिर मानसून की वापसी हो सकती है.  आज भी मौसम विभआग ने कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट दिया है. 

दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम? 
मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली में आज 16 सितंबर 2025 को आंशिक रूप से बादल छाए रहने वाले हैं. इस दौरान अधिकतम तापमान 33-35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने वाला है. वहीं न्यूनतम तापमान 23-25 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा. सुबह के समय  उत्तर-पश्चिम दिशा से तकरीबन 10-15 किलोमीटर तेज हवाएं चल सकती हैं. शाम के समय ये हवाएं 15 किलोमीटर प्रति घंटे से भी कम स्पीड से दक्षिण-पूर्व की ओर से चलेंगी.    

ये भी पढ़ें- कश्मीर के किसानों को बड़ा तोहफा, अब श्रीनगर से सीधा दिल्ली जाएगी पार्सल ट्रेन, मनोज सिन्हा ने किया उद्घाटन

Add Zee News as a Preferred Source

पूर्वोत्तर भारत में आएगी बारिश 
पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो 16- 17 सितंबर 2025 तक अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है. इस दौरान कई जगहों पर हल्की गरज और चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा नागालैंड, मणिपुर, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में 16-21 सितंबर 2025 तक हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है. असम-मेघालय और नागालैंड में भारी बारिश की संभावना जताई गई है.   

ये भी पढ़ें- किसके हाथ में है पीएम मोदी का रिमोट कंट्रोल? असम में भाषण के दौरान खुद बता दिया

इन राज्यों में भी बरसेंगे बादल 
उत्तराखंड और हिमाचल में भी पिछले कई दिनों में भारी बारिश से काफी तबाही मची है. मौसम विभाग के मुताबिक आज चंपावत, उधम सिंह नगर,  देहरादून, चमोली, नैनीताल और बागेश्वर जैसे जिलों में कई जगहों पर बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. कई जिलों में भारी बारिश भी हो सकती है. हिमाचल प्रदेश में भी आज 16 सितंबर 2025 को कई जगहों पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. पहाड़ों के अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना समेत कई दक्षिण भारत राज्यों में भी झमाझम बारिश होने की संभावना है.     

FAQ

दिल्ली में कैसा मौसम रहेगा ? 
मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली में आज 16 सितंबर 2025 को आंशिक रूप से बादल छाए रहने वाले हैं.  

पूर्वोत्तर भारत में कैसा मौसम रहने वाला है? 
नागालैंड, मणिपुर, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में 16-21 सितंबर 2025 तक हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Weather

Trending news

सितंबर में जमकर गरजेंगे बादल, खूब बरसने वाला है पानी, इन जगहों पर भारी अलर्ट
Weather
सितंबर में जमकर गरजेंगे बादल, खूब बरसने वाला है पानी, इन जगहों पर भारी अलर्ट
NHAI ने घर की बालकनी में से निकाल दिया फ्लाईओवर, लोग बोले- अब यहीं से होगी टोल वसूली
Nagpur news in hindi
NHAI ने घर की बालकनी में से निकाल दिया फ्लाईओवर, लोग बोले- अब यहीं से होगी टोल वसूली
सहारा ग्रुप पर ED का एक्शन, करोड़ों की संपत्ति जब्त, जमाकर्ताओं को मिलने लगे पैसे
sahara
सहारा ग्रुप पर ED का एक्शन, करोड़ों की संपत्ति जब्त, जमाकर्ताओं को मिलने लगे पैसे
श्मशान घाट में चिता पर लेटी थीं महिला, दाह संस्कार की हो रही थी तैयारी, फिर अचानक...
Odisha
श्मशान घाट में चिता पर लेटी थीं महिला, दाह संस्कार की हो रही थी तैयारी, फिर अचानक...
वक्फ कानून पर SC का फैसला आखिर किसकी जीत! किसके हिस्से क्या आया, जानें पूरी जानकारी
Supreme Court
वक्फ कानून पर SC का फैसला आखिर किसकी जीत! किसके हिस्से क्या आया, जानें पूरी जानकारी
'नहीं संभाल सकते, तो हमें... मैं गडकरी से बात करूंगा', किस बात पर भड़क गए CM उमर?
Omar Abdullah
'नहीं संभाल सकते, तो हमें... मैं गडकरी से बात करूंगा', किस बात पर भड़क गए CM उमर?
कहीं तेज बारिश का अलर्ट तो कहीं चटख धूप निकालेगी पसीने, जानें मंगलवार का मौसम अपडेट
weather update
कहीं तेज बारिश का अलर्ट तो कहीं चटख धूप निकालेगी पसीने, जानें मंगलवार का मौसम अपडेट
भारत की नेवी का जहाज अचानक क्यों पहुंचा सिंगापुर? चीन के सीने पर चढ़कर करेगा 'तांडव'
INS Nistar
भारत की नेवी का जहाज अचानक क्यों पहुंचा सिंगापुर? चीन के सीने पर चढ़कर करेगा 'तांडव'
20 दिनों से बंद पड़ा है कश्मीर-जम्मू हाईवे, गुस्साए फल उत्पादकों ने किया प्रदर्शन
jammu kashmir news
20 दिनों से बंद पड़ा है कश्मीर-जम्मू हाईवे, गुस्साए फल उत्पादकों ने किया प्रदर्शन
'SGPC में गैर-सिख को सदस्य बनाया जाए कैसा लगेगा?', SC के फैसले के बाद भड़के ओवैसी
Waqf Amendment Act 2025
'SGPC में गैर-सिख को सदस्य बनाया जाए कैसा लगेगा?', SC के फैसले के बाद भड़के ओवैसी
;