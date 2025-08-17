Weather Update: संडे-मंडे झमाझम होगी बारिश, कहीं बाढ़ मचाएगी आफत तो कहीं मौसम रहेगा सुहावना, आपके शहर में कैसा रहेगा हाल?
देश

Weather Update: संडे-मंडे झमाझम होगी बारिश, कहीं बाढ़ मचाएगी आफत तो कहीं मौसम रहेगा सुहावना, आपके शहर में कैसा रहेगा हाल?

Weather Update: देशभर में इन दिनों भारी बारिश हो रही है. मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों में भारी बारिश से काफी खतरा है, हालांकि दिल्ली NCR में मौसम सुहावना रहने वाला है.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Aug 17, 2025, 06:33 AM IST
Weather Update: संडे-मंडे झमाझम होगी बारिश, कहीं बाढ़ मचाएगी आफत तो कहीं मौसम रहेगा सुहावना, आपके शहर में कैसा रहेगा हाल?

Today Weather Update:  अगस्त के महीने की शुरुआत से ही कई जगहों पर भारी बारिश देखी गई है. कहीं मौसम सुहावना बना है तो कहीं बाढ़ जैसे हालत बने हुए हैं. मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक उत्तर भारत में भारी बारिश की संभावना है. वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, NCR, मध्य प्रदेश और बिहार के कुछ इलाकों में 17 अगस्त 2025 को बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान आंधी-तूफान भी आ सकता है.  

दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम? 
मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 17 अगस्त 2025-18 अगस्त 2025 तक बारिश की संभावना है. यहां न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान आमतौर पर बादल छाए रहने वाले हैं. गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद जैसे दिल्ली NCR के इलाकों में मौसम सुहावना रहने वाला है. लगातार बारिश के चलते दिल्ली की हवा साफ हो गई है.   

ये भी पढ़ें- अटारी-वाघा बॉर्डर रिट्रीट सेरेमनी में बड़ा बदलाव, पुराने नहीं अब इस नए टाइम पर होगा आयोजन

यूपी-बिहार में कैसा रहने वाला है मौसम? 
उत्तर प्रदेश में 17-19 अगस्त 2025 तक हल्की बारिश की संभावना है. कम बारिश और ज्यादा धूप पड़ने से रात के तापमान में बढ़ोत्तरी हो रही है, जिससे लोग गर्मी और उमस से परेशान हो सकते हैं. बिहार में 17 अगस्त 2025 को 9 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को भागलपुर, हाजीपुर, मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल,अररिया और शिवहर में भारी बारिश हो सकती है.  

ये भी पढ़ें- मोदी के GST 2.0 पर ऐलान के बाद कांग्रेस पार्टी की बड़ी मांग, कहा- जल्द आधिकारिक पत्र जारी करे सरकार

पहाड़ों में बारिश से आफत 
उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर नैनीताल, देहरादून, पिथौरागढ़, चंपावत, पौढ़ी, चमोली, उत्तरकाशी और रूद्रप्रयाग में में हल्की से तेज बारिश की संभावना है. हिमाचल प्रदेश में भी कांगड़ा, चंबा, शिमला, सिरमौर, किन्नौर, कुल्लू और मनाली में भारी बारिश की संभावना है. जम्मू-कश्मीर में भी भारी बारिश से तबाही मची है. यहां किश्चवाड़ा में बाद फटने से काफी जनहानि हुई है.  

FAQ 

दिल्ली में मौसम कैसा रहेगा? 
दिल्ली में 17-18 अगस्त को बारिश की संभावना है, जिसमें न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. इस दौरान आमतौर पर बादल छाए रहने वाले हैं. 

 उत्तर प्रदेश में मौसम कैसा रहेगा? 
उत्तर प्रदेश में 17-19 अगस्त तक हल्की बारिश की संभावना है, जिससे रात के तापमान में बढ़ोत्तरी हो सकती है और लोग गर्मी और उमस से परेशान हो सकते हैं. 

