Weather Update: बादल मचाने वाले हैं तांडव, मूसलाधार बारिश लाएगी बड़ी आफत, इन राज्यों में हाई अलर्ट!

Weather Update: मौसम विभाग ने हरियाणा-पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल समेत कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. दिल्ली NCR में तेज गर्मी परेशान कर सकती है.
Today Weather Update: मानसून का समय खत्म होने के बावजूद कई इलाकों में भारी बीरिश देखी जा रही है. खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में भारी बरसात से आपदा की स्थिति बनी हुई है. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बीते दिनों बादल फटने और भूस्खलन जैसी तबाही भी देखी गई. मौसम विभाग के मुताबिक 17-18 सितंबर 2025 के बीच दिल्ली NCR, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है. चलिए जानते हैं कि आज का मौसम कैसा रहने वाला है.
दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम?
दिल्ली NCR में पिछले कुछ दिनों से बारिश बंद है. दोपहर और रात के समय तापमान में बढ़ोत्तरी देखी गई है. खासतौर पर दोपहर के समय तापमान बढ़ने से अधिक गर्मी महसूस हो रही है. मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने वाला है. मौसम विभाग की मानें तो 1-2 दिन में यहां मानसून के वापस आने के संकेत हैं. 17-19 सितंबर 2025 के बीच दिल्ली NCR में बारिश की कुछ बौछारें पड़ सकती हैं.
पहाड़ों में बारिश से आफत
उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में इन दिनों बारी बारिश से तबाही मची है. मंगलवार 16 सितंबर 2025 को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भारी बारिश के चलते बादल फटने की घटना हुई थी. इस आपदा के बाद कई लोगों के लापता होने और मरने की खबर है. बारिश के बाद आई बाढ़ से लोगों को काफी नुकसान हुआ है. हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भी भारी बारिश के चलते तबाही देखने को मिली है. यहां भारी बारिश के चलते बस स्टैंड में खड़ीं कई बसें और गाड़ियां पानी में डूब गईं. मौसम विभाग ने आज भी उत्तराखंड में देहरादून, चमोली, नैनीताल और चंपावत समेत 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. हिमाचल में आज बारिश के बाद कल राहत मिल सकती है.
पंजाब-हरियाणा में बारिश का तांडव
मौसम विभाग की ओर से हरियाणा के लिए भारी बारिश का बड़ा अलर्ट जारी किया गया है. अगले कुछ घंटों में सोनीपत, गुरुग्राम, जींद, कैथल, नूह, पलवल, फरीदाबाद और पानीपत के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है, हालांकि कई जिलों में मौसम शांत भी रह सकता है. मौसम विभाग के मुताबिक 17-20 सितंबर 2025 के बीच मौसम वापस करवट ले सकता है. इस दौरान मौसमी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. ऐसा ही मौसम पंजाब में भी देखने को मिल सकता है, जहां कई इलाकों में बारिश हो सकती है.
FAQ
उत्तराखंड में कैसा मौसम रहने वाला है?
मौसम विभाग ने आज भी उत्तराखंड में देहरादून, चमोली, नैनीताल और चंपावत समेत 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.
दिल्ली NCR में कैसा मौसम रहने वाला है?
दिल्ली NCR में 17-19 सितंबर के बीच बारिश की कुछ बौछारें पड़ सकती हैं. न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने वाला है.
