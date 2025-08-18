Weather Update: भीषण बारिश के बाद अब राहत भरी खबर, यहां बरसात से मिलेगा छुटकारा, खिलेगी धूप

Today Weather Update: पिछले कई दिनों से देश के कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है. वहीं अब मानसून के एक्टिव होने से बारिश की संभावना कम हो गई है, हालांकि पहाड़ी इलाकों में अभी भी बादल फटने का डर बना हुआ है. मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया है और लोगों को बेवजह घर से बाहर निकलने से मना किया है.

दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली में 18 अगस्त 2025 से बारिश होने की संभावना थोड़ी कम है. मौसम विभाग की ओर से बारिश को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है, हालांकि देर शाम तक मौसम का मिजाज बदल सकता है. बता दें कि दिल्ली में बीते कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है. ऐसे में यमुना का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है. वहीं दिल्ली NCR में भी मौसम थोड़ा साफ होने लगा है. बीते दिन नोएडा में बारिश दर्ज की गई थी.

ये भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर में फिर आई आफत, किश्तवाड़ के बाद कठुआ में 4 जगह फटा बादल; अब तक 4 की मौत, मची भारी तबाही

यूपी-बिहार में कैसा रहेगा मौसम?

उत्तर प्रदेश में 18 अगस्त 2025 से मानसून थोड़ा कम एक्टिव होने लगेगा. इससे बारिश में भी थोड़ी रुकावट देखने को मिल सकती है. वहीं 19-20 अगस्त को भी बारिश को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है. इसके चलते एक बार फिर गर्मी झेलनी पड़ सकती है. बिहार में 18 अगस्त 2025 से मौसम बिगड़ने की संभावना है. चंपारण, किशनगंज, पूर्णिया और अररिया में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है.

ये भी पढ़ें- हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का आतंक, मंडी में फटा बादल, मचा हाहाकार

पहाड़ों में बारिश से आफत

उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हो रही है. ऐसे में मौसम विभाग ने बागेश्वर, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़ और नैनीताल में लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है और बेवजह घर से न निकलने की सलाह दी है. हिमाचल प्रदेश को लेकर मौसम विभाग ने राहत भरी खबर दी है. प्रदेश के केवल एक जिले कांगड़ा में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. इस दौरान लोगों से सुरक्षित रहने की अपील की है.

FAQ

दिल्ली में मौसम कैसा रहेगा?

दिल्ली में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने कोई अलर्ट जारी नहीं किया है.

उत्तर प्रदेश में मौसम कैसा रहेगा?

उत्तर प्रदेश में 18 अगस्त 2025 से मानसून थोड़ा कम एक्टिव होने लगेगा. इससे बारिश में भी थोड़ी रुकावट देखने को मिल सकती है.