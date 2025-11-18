Advertisement
trendingNow13008117
Hindi Newsदेश

Weather Update: सर्दी का होने वाला है ताबड़तोड़ अटैक, कंपकंपाती ठंड बढ़ाएगी मुसीबत; दक्षिण में गरजेंगे बादल

Weather Update: सर्दियां बढ़ते ही अब ठंड भी बढ़ने लगी है. पहाड़ी इलाकों में जहां बर्फीली हवाएं चल रही हैं तो वहीं दिल्ली समेत कई मौदानी राज्यों में कोहरे की चादर बिछने लगी है. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Nov 18, 2025, 06:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Weather Update: सर्दी का होने वाला है ताबड़तोड़ अटैक, कंपकंपाती ठंड बढ़ाएगी मुसीबत; दक्षिण में गरजेंगे बादल

Today Weather Update: देश में इन दिनों ठंड का कहर जारी है. वहीं साउथ इंडिया में बारिश और तूफान से लोगों की मुसबीतें बढ़ी हैं. बारिश के चलते चेन्नई समेत कई जिलों में स्कूलों को भी बंद किया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक 18-19 नवंबर 2025 के बीच मध्य प्रदेश के कई इलाकों में ठंडी हवा चलने की संभावना है. इसके अलावा 18-20 नवंबर 2025 तक राजस्थान के भी कई इलाकों में ठंडी हवा चलने की संभावना है.  

दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम?  

दिल्ली के अधिकतर हिस्से में कोहरे की चादर बिछी रहने वाली है. इस दौरान राजधानी में अधिकतम तापमान 25-27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने वाला है. वहीं न्यूनतम तापमान 9-11 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. सुबह के समय हवा चलने की संभावना है, जो धीरे-धीरे स्पीड बढ़ाकर 10 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी. IMD के मुताबिक राजधानी के सभी इलाकों में 18 नवंबर 2025 से शीतलहर का रौद्र रूप दिख सकता है. ऐसे में सुबह-शाम हेल्थ का ध्यान रखना होगा.  

ये भी पढ़ें- मंदिर में गायब हुए जूते, उलटे पैर थाने पहुंचा शख्स; दर्ज हुई FIR   

Add Zee News as a Preferred Source

 

पहाड़ों में कैसा रहेगा मौसम? 

उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इन दिनों ठंड का कहर जारी है. बर्फबारी के चलते लोगों की समस्या और बढ़ी है. मौसम विभाग के मुताबिक 18 नवंबर 2025 से तापमान में 4-5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी जा सकती है. ऐसे में लोगों से सावधान रहने के लिए कहा गया है. पहाड़ी राज्यों में पहाड़ों से मैदानों की ओर तक बहने वाली बर्फीली हवाओं के कारण ठंड अधिक बढ़ सकती है. इसको देखते हुए मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख तक लोगों से अलर्ट रहने के लिए कहा है.  

ये भी पढ़ें- दिल्ली में धमाके का मना रहे थे जश्न, असम पुलिस ने 21 को किया गिरफ्तार; सीएम सरमा ने दी चेतावनी 

 

दक्षिण भारत में बारिश 

मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में तूफानी हवाओं का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिसका असर तटीय प्रदेशों के मौसम पर पड़ेगा. इस स्थिति में आंध्र प्रदेश, केरल, गोवा, तमिलनाडु, ओडिशा और महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश हो सकती है. दक्षिण भारत में बारिश के साथ ठंड की शुरुआत ने लोगों के लिए बड़ी चिंता खड़ी कर दी है. IMD ने लोगों से अलर्ट रहने के लिए कहा है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Weather

Trending news

निकाय चुनाव से पहले राज ठाकरे को लेकर कांग्रेस ने कही अहम बात, साथ आएंगे या नहीं?
Raj Thackeray
निकाय चुनाव से पहले राज ठाकरे को लेकर कांग्रेस ने कही अहम बात, साथ आएंगे या नहीं?
DNA: शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर बांग्लादेश ने की मांग, जानिए अब भारत का स्टैंड?
DNA
DNA: शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर बांग्लादेश ने की मांग, जानिए अब भारत का स्टैंड?
जयशंकर मॉस्को में और निकोलय दिल्ली में... ये रुटीन डिप्सोमेसी या कोई बड़ी रणनीति?
India Russia relations
जयशंकर मॉस्को में और निकोलय दिल्ली में... ये रुटीन डिप्सोमेसी या कोई बड़ी रणनीति?
DNA: पश्चिम बंगाल में SIR पर मचा सियासी घमासान, राज भवन की तलाशी क्यों ली गई?
DNA
DNA: पश्चिम बंगाल में SIR पर मचा सियासी घमासान, राज भवन की तलाशी क्यों ली गई?
पाकिस्तान को बढ़ावा दे रहे ट्रंप, चीन भी साथ; दिल्ली ब्लास्ट पर बोले Ex-DGP एसपी वैद
Delhi blast
पाकिस्तान को बढ़ावा दे रहे ट्रंप, चीन भी साथ; दिल्ली ब्लास्ट पर बोले Ex-DGP एसपी वैद
'कश्मीर की समस्या..लाल किले पर गूंजी' महबूबा मुफ्ती का आतंकवाद को खुला समर्थन ?
DNA
'कश्मीर की समस्या..लाल किले पर गूंजी' महबूबा मुफ्ती का आतंकवाद को खुला समर्थन ?
Whatsapp ग्रुप से चलती थी आतंकियों की पाठशाला, शाहीन के कॉल से शुरू होती थी क्लास
DNA
Whatsapp ग्रुप से चलती थी आतंकियों की पाठशाला, शाहीन के कॉल से शुरू होती थी क्लास
'मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस अब देश के लिए खतरा', राहुल की पार्टी पर मोदी का तंज
PM Modi
'मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस अब देश के लिए खतरा', राहुल की पार्टी पर मोदी का तंज
Delhi: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से क्यों मिले असदुद्दीन ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
Delhi: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से क्यों मिले असदुद्दीन ओवैसी?
किसने किया बटर चिकन और दाल मखनी का आविष्कार...भिड़ गए दिल्ली के दो रेस्तरां
Moti Mahal
किसने किया बटर चिकन और दाल मखनी का आविष्कार...भिड़ गए दिल्ली के दो रेस्तरां