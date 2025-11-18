Weather Update: सर्दी का होने वाला है ताबड़तोड़ अटैक, कंपकंपाती ठंड बढ़ाएगी मुसीबत; दक्षिण में गरजेंगे बादल

Weather Update: सर्दियां बढ़ते ही अब ठंड भी बढ़ने लगी है. पहाड़ी इलाकों में जहां बर्फीली हवाएं चल रही हैं तो वहीं दिल्ली समेत कई मौदानी राज्यों में कोहरे की चादर बिछने लगी है.
Today Weather Update: देश में इन दिनों ठंड का कहर जारी है. वहीं साउथ इंडिया में बारिश और तूफान से लोगों की मुसबीतें बढ़ी हैं. बारिश के चलते चेन्नई समेत कई जिलों में स्कूलों को भी बंद किया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक 18-19 नवंबर 2025 के बीच मध्य प्रदेश के कई इलाकों में ठंडी हवा चलने की संभावना है. इसके अलावा 18-20 नवंबर 2025 तक राजस्थान के भी कई इलाकों में ठंडी हवा चलने की संभावना है.
दिल्ली के अधिकतर हिस्से में कोहरे की चादर बिछी रहने वाली है. इस दौरान राजधानी में अधिकतम तापमान 25-27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने वाला है. वहीं न्यूनतम तापमान 9-11 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. सुबह के समय हवा चलने की संभावना है, जो धीरे-धीरे स्पीड बढ़ाकर 10 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी. IMD के मुताबिक राजधानी के सभी इलाकों में 18 नवंबर 2025 से शीतलहर का रौद्र रूप दिख सकता है. ऐसे में सुबह-शाम हेल्थ का ध्यान रखना होगा.
उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इन दिनों ठंड का कहर जारी है. बर्फबारी के चलते लोगों की समस्या और बढ़ी है. मौसम विभाग के मुताबिक 18 नवंबर 2025 से तापमान में 4-5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी जा सकती है. ऐसे में लोगों से सावधान रहने के लिए कहा गया है. पहाड़ी राज्यों में पहाड़ों से मैदानों की ओर तक बहने वाली बर्फीली हवाओं के कारण ठंड अधिक बढ़ सकती है. इसको देखते हुए मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख तक लोगों से अलर्ट रहने के लिए कहा है.
मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में तूफानी हवाओं का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिसका असर तटीय प्रदेशों के मौसम पर पड़ेगा. इस स्थिति में आंध्र प्रदेश, केरल, गोवा, तमिलनाडु, ओडिशा और महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश हो सकती है. दक्षिण भारत में बारिश के साथ ठंड की शुरुआत ने लोगों के लिए बड़ी चिंता खड़ी कर दी है. IMD ने लोगों से अलर्ट रहने के लिए कहा है.
