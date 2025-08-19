Weather Update: इन राज्यों में पड़ेगी भयंकर बारिश, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, नदी बनेंगे ये शहर!
Weather Update: देशभर के कई राज्यों में इन दिनों भारी बारिश हो रही है. मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR समेत कई राज्यों में 24 घंटे के अंदर भारी बारिश की संभावना है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Aug 19, 2025, 06:24 AM IST
Today Weather Update: देशभर के कई राज्यों में तेज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश हो सकती है. 19 अगस्त 2025 की दोपहर तक साउथ ओडिशा से आंध्र प्रदेश के तटों तक भारी बारिश हो सकती है. मध्य भारत में कई दिनों तक मानसून एक्टिव रहने वाला है. वहीं यूपी-बिहार में भी अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना है. चलिए जानते हैं कि आज का मौसम कैसा रहने वाला है.   

NCR में आएगी बारिश 
दिल्ली NCR में पिछले 24 घंटे में तापमान में कुछ खास बदलाव नहीं देखा गया, हालांकि बीते 24 घंटों में कई जगहों पर भारी बारिश दर्ज की गई है. मौसम विभाग के मुताबिक 19 अगस्त 2025 को कई जगहों पर बादल छाए रहने वाले हैं. साथ ही कई इलाकों में जमकर बारिश होने की भी संभावना है. इस दौरान दिल्ली NCR का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.  

पहाड़ों में कैसा रहेगा मौसम?  
उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में इन दिनों भारी बारिश हो रही है. कई इलाकों में बादल फटने से तबाही मची है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में अगले 7 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है. ऐसे में लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा गया है. बता दें कि राज्य में बादल फटने से कई लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है.  

इन राज्यों में भी होगी बारिश 
नॉर्थ-ईस्ट राज्यों में भी भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है. मौसम विभाग के मुताबिक 20-24 अगस्त 2025 के बीच नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणांचल प्रदेश, असम और मेघालय में भारी बारिश हो सकती है. वहीं पश्चिम भारत के महाराष्ट्र, गोवा और कोंकण में 18-19 अगस्त 2025 तक भारी बारिश का अलर्ट है. गुजरात में भी 19-20 अगस्त 2025 के बीच भारी बारिश की संभावना है. 

इन राज्यों में पड़ेगी भयंकर बारिश, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, नदी बनेंगे ये शहर!
;