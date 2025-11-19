Advertisement
Weather Update: बर्फीली हवाएं, झमाझम बारिश और कंपकंपाती सर्दी... गले पड़ने वाली है बड़ी मुसीबत, ठंड को लेकर अभी से तैयार रहें

Weather Update: मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों में ठंड बढ़ने की संभावना है. वहीं दिल्ली NCR में इन दिनों तापमान सामान्य रहने वाला है. इसके अलावा दक्षिण के राज्यों में बारिश से समस्या बढ़ी है. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Nov 19, 2025, 06:32 AM IST
Today Weather Update: देशभर में इन दिनों ठंड का प्रकोप जारी है. उत्तर भारत में घने कोहरे और सर्दी से ठिठुरन बढ़ी है. वहीं दक्षिण भारत में भारी बारिश से तबाही मची है. मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश की संभावना है. पूर्वोत्तर राज्यों में घने कोहरे के साथ कड़ाके की सर्दी का अनुमान है. मौसम विभाग के मुताबिक 19 नवंबर 2025 से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में बर्फबारी की संभावनाए हैं.   

दिल्ली NCR में बढ़ी ठंड  

दिल्ली-NCR में इन दिनों तापमान सामान्य है. मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. CPCB के अनुसार AQI 344 तक पहुंचा गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है. इसी तरह हरियाणा, पंजाब में भी AQI खराब स्तर पर है. दिल्ली में आज 19 नवंबर 2025 से मौसम में थोड़ा बदलाव देखा जा सकता है. यहां अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है. 

पहाड़ों पर बढ़ी ठंड 

पहाड़ों पर मौसम का मिजाज बदला हुआ है. जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ी है. श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -1.8 डिग्री सेल्सियस और गुलमर्ग 2.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. हिमाचल प्रदेश में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है. राज्य में अधिकतर जगहों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचा है. कई जगहों पर तापमान माइनस तक भी पहुंच चुका है. उत्तराखंड में भी कंपकंपाती ठंड बढ़ रही है और अगले कुछ दिनों में यह और तेजी से बढ़ सकती है. 

इन जगहों पर होगी बारिश 

तमिलनाडु 8 जिलों में भारी बारिश की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक कन्याकुमारी, शिवगंगा, विरुधुनगर, तेनकासी, रामनाथपुरम, शिवगंगा और थूथुकुडी में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. आने वाले दिनों में यहां बारिश और बढ़ सकती है. वहीं मछुआरों को समुद्र किनारे न जाने की सलाह दी गई है. तमिलनाडु के अलावा 21-22 नवंबर 2025 को ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और उत्तरी तेलंगाना इलाके के कई हिस्सों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव होने वाला है.  

 

Shruti Kaul

