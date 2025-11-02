Weather Update: चलने लगी हैं ठंडी हवाएं, आंधी-तूफान से बिगड़ेंगे हालात, इन इलाकों में बारिश का अलर्ट

Today Weather Update: देशभर में पहाड़ों से लेकर मैदानों तक अब सर्दी बढ़ने लगी है. मौसम विभाग के मुताबिक 6 नवंबर 2025 तक राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना है. इस दौरान तेज हवाएं भी चलेंगी. बारिश के चलते किसानों को भारी नुकसान भी झेलना पड़ सकता है. 'स्काईमेट' के मुताबिक चक्रवात मोंथा के अगले 2 दिन कमजोर पड़ने पर बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव बनेगा, जिससे चमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, अंडमान, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात के कई इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने के साथ ही बारिश भी हो सकती है.

दिल्ली में रहेगा कोहरा

दिल्ली NCR में सर्दियों की शुरुआत के साथ अब धुंध भी होने लगी है. शनिवार 1 नवंबर 2025 को एयर क्वालिटी खराब रही. मौसम विभाग के मुताबिक यहां 4 नवंबर 2025 को हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है, जिससे प्रदूषण का स्तर काफी कम हो सकता है. IMD के अनुसार रविवार 2 अक्टूबर 2025 को दिल्ली में न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहेगा. वहीं अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा. इस दौरान दोपहर में कोहरा रहने की संभावना है.

पहाड़ों में बढ़ेगी सर्दी

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी मौसम का मिजाज बदलने वाला है. उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में 1-4 नवंबर 2025 तक पूरे राज्य में मौसम के शुष्क रहने की संभावना है. वहीं 5 नवंबर 2025 से उत्तरकाशी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और चमोली में बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना है, जिससे तापमान में भारी गिरावट आएगी. इस दौरान लोगों को सर्दी का एहसास होगा. हिमाचल प्रदेश में भी पिश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से मौसम में बदलाव आ सकता है. राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी हो सकती है.

बंगाल में पड़ेगी बारिश

उत्तर बंगाल के कुछ जिलों में कम दबाव होने के कारण भारी बारिश की संभावना है. इस इलाके में पहले काफी बारिश पड़ चुकी है. मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल की कई जगहों पर तेज रफ्तार के साथ हवा चलने के साथ ही बारिश होने की संभावना है. इसके बाद पश्चिम बंगाल के अधिकतर इलाकों में मौसम शुष्क रह सकता है. मौसम विभाग ने साउथ दिनाजपुर और मालदा जिलों में 1-2 जगहों पर बारिश होने की संभावना जताई है.

FAQ

पहाड़ों में कैसा मौसम रहेगा?

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के साथ बारिश पड़ने की संभावना है.

दिल्ली NCR में कैसा मौसम रहेगा?

मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR में 4 नवंबर 2025 को हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है, जिससे प्रदूषण का स्तर काफी कम हो सकता है.