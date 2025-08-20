Weather Update: एक तरफ भारी बारिश से तबाही तो दूसरी ओर उमस ने किया परेशान, यहां सताएगी भीषण गर्मी

Weather Update: देशभर में एक ओर जहां बारिश से तबाही मची है तो कुछ राज्यों में इन दिनो उमस भरी गर्मी हो रही है. मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR में कुछ दिन तक उमस रहने वाली है.
Today Weather Update: देशभर में इन दिनों लगातार भारी बारिश जारी है. उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु में जमकर बारिश हो रही है, हालांकि उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली NCR में बारिश ने होने के चलते उमस बढ़ गई है. यहां लोगों को तपती गर्मी से जूझना पड़ रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक मध्य भारत में मानसून एक्टिव होने के कारण अगले 2-3 दिन में भारी बरसात होने की संभावना है.
दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम?
मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR के तापमान में पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस का ही बदलाव हुआ है. राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं. बेहद हल्की बारिश की संभावना है. बुधवार 20 अगस्त 2025 को तापमान सामान्य से 1-2 डिग्री सेल्सियस कम रहने वाला है. 21-22 अगस्त 2025 तक भी ऐसा ही मौसम जारी रहने वाला है. अगले 3 दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद थोड़ी कम है.
यूपी-बिहार में बढ़ेगी गर्मी
उत्तर प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है. सोमवार को .यहां केवल 1-2 जिले में ही बारिश देखी गई थी. ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान 34-35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. मौसम विभाग के मुताबिक लोगों को 3-4 दिनों तक इस गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है. 23-24 अगस्त 2025 के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है. बिहार में भी अगले 2-3 दिनों तक गर्मी ही रहने वाली है. 22-25 अगस्त 2025 तक राज्य में भारी बारिश की संभावना है.
पहाड़ों में कैसा रहेगा मौसम?
उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भी इन दिनों भारी बारिश से तबाही मची है. मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में बीते 2 दिनों में बारिश में थोड़ी कमी देखी गई है. देहरादून समेत कई जगहों पर धूप भी खिली नजर आई, हालांकि मौसम विभाग की ओर से राज्य में 23-25 अगस्त 2025 को भारी बारिश की संभावना जताई गई है. पहाड़ी क्षेत्रों में अभी भी लैंडस्लाइड का खतरा बना है.
FAQ
दिल्ली में कैसा मौसम रहने वाला है?
दिल्ली में फिलहाल कुछ दिनों तक उमस भरी गर्मी रहने वाली है.
उत्तर प्रदेश का मौसम रहेगा?
उत्तर प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है. 3-4 दिन तक ऐसा ही मौसम रहने की उम्मीद है.
