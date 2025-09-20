Weather Update: वापस एक्टिव हुआ मानसून, इन जगहों पर झमाझम बरसेगा पानी, IMD ने दी चेतावनी

Today Weather Update: देशभर में इन दिनों कई राज्यों में भारी बारिश देखी जा रही है तो कहीं मानसून वापस जा चुका है. मौसम विभाग के मुताबिक मानसानू एक्टिव रहने से बिहार, झारखमड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेशों में बारिश होने की संभावना है. वहीं शनिवार 20 सितंबर 2025 को राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में भी बादल बरसने की उम्मीदें हैं.

दिल्ली NCR में कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली NCR में तेज धूप के बीच बादल का लुकाछिपी का खेल जारी है. बढ़ती धूप के कारण लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ा रहा है. मौसम विभाग ने शुक्रवार 19 सितंबर 2025 के बाद यहां बादल छाए रहने की संभावना जताई है. वीकेंड पर आपको सुहावना मौसम देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर भी बारिश की संभावना बनी हुई है. मौसम विभाग के मुताबिक न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है.

पहाड़ों में रहेगी बारिश

उत्तराखंड-हिमाचल प्रदेश में अभी भी बारिश का तांडव नहीं थमा है. गुरुवार-शुक्रवार (18-19 सितंबर 2025) को मध्य रात्रि हिमाचल प्रदेश के किन्नैर में बादल फटने के कारण अचानक बाढ़ आई थी, जिससे कई गांवों में पानी घुस गया था. इस आपदा में कई भवनों को नुकसान पहुंता. मौसम विभाग ने राज्य में अगले कुछ घंटों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. उत्तराखंड में भी मौसम विभाग ने अगले 203 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है. शनिवार 20 सितंबर 2025 को राज्य के बागेश्वर, टिहरी, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और हरिद्वार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

इन राज्यों में होगी भारी बारिश

बता दें कि मौसम विभाग की ओर से अगले 24 घंटे में तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात,आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल में भारी बारिश की संभावना जताई गई है. वहीं बंगाल की खाड़ी में बन रहे साइक्लोन सर्कुलेशन के कारण असम, मेघालय, अंडमान, बंगाल और सिक्किम में मानसूनी गतिविधियां जारी रहेंगी. मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान के कई क्षेत्रों में भी आज-कल हल्की बारिश होने की संभावना है.

FAQ

