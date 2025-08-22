Weather Update: अगस्त में फिर आफत बढ़ाएगी बारिश, आंधी-बिजली बरपाएगी कहर, IMD की बड़ी चेतावनी
देश

Weather Update: अगस्त में फिर आफत बढ़ाएगी बारिश, आंधी-बिजली बरपाएगी कहर, IMD की बड़ी चेतावनी

Weather Update: मौसम विभाग ने देशभर के कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. दिल्ली, यूपी-बिहार और उत्तराखंड में भारी बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. 

Shruti Kaul |Last Updated: Aug 22, 2025, 06:12 AM IST
Weather Update: अगस्त में फिर आफत बढ़ाएगी बारिश, आंधी-बिजली बरपाएगी कहर, IMD की बड़ी चेतावनी

Today Weather Update:  देश में एक बार फिर मानसून तेज रफ्तार पकड़ने वाला है. मौसम विभाग की ओर से कई जगहों पर भारी बारिश, आंधी-तूफान और आकाशीय बिजली को लेकर अलर्ट जारी किया है. भारी बरसात के कारण यूपी-बिहार जैसे राज्यों में बाढ़ के हालात भी बन गए हैं. इसके अलावा पहाड़ी राज्यों में भी बारिश से हालात खराब हुए पड़े हैं. चलिए जानते हैं कि आज का मौसम कैसा रहने वाला है. 

दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम? 
दिल्ली में आज शुक्रवार 22 अगस्त 2025 को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. यहां 25 अगस्त तक लगातार बारिश होने की संभावना है. इस दौरान तेज आंधी भी चल सकती है. मौसम विभाग की ओर से लोगों से सावधानी बरतने के लिए कहा गया है. 23-25 अगस्त तक भी आसमान काले बादलों से घिर सकता है. दिल्ली NCR में इससे उमस बढ़ने की भी संभावना है. इस दौरान अधिकतम तापमान 31-36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22-26 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है.  

ये भी पढ़ें- 95 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED की बड़ी कार्रवाई, पंजाब-चंडीगढ़ के 8 ठिकानों पर एकसाथ मारा छापा   

यूपी-बिहार में बारिश का अलर्ट 
उत्तर प्रदेश में 22 अगस्त 2025 को बारिश की संभावना है. मौसम विभाग की ओर से 15 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. सोनभद्र, वाराणसी, मिर्जापुर, झांसी, ललितपुर, मऊ, अंबेदकरनगर, अयोध्या, चंदौली, महोबा, प्रयागराज, जौनपुर, सुल्तानपुर,रामपुर, पीलीभीत, चित्रकूट और बिजनौर में भारी बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ सकती है. वहीं बिहार में  नवादा, औरंगाबाद, नालंदा, जहानाबाद, बेगूसराय, रोहतास, जमुई, समस्तीपुर, गया और दरभंगा में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है.   

ये भी पढ़ें- साइबर सिक्योरिटी और टेलीकॉम इनोवेशन का हब बनेगा भारत, सिंधिया के दावे पर पीएम की मुहर    

पहाड़ों में बारिश मचाएगी आफत 
उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है. मौसम विभाग ने पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल और बागेश्वर में भारी बारिश के चलते लोगों की परेशानी बढ़ने की चेतावनी दी है. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में आज शुक्रवार 22 अगस्त 2025 को कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, चंबा, बिलासपुर और शिमला में भी मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है.     

FAQ 

दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम? 
मौसम विभाग ने दिल्ली में 25 अगस्त तक लगातार बारिश की संभावना जताई है.   

पहाड़ों में बारिश से क्या हाल है? 
मौसम विभाग ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है.  

