Weather Update: 70 घंटे में इस भयानक तूफान की दस्तक, समुद्र में उठेगा उफान; इन राज्यों में बढ़ा खतरा

Weather Update: मौसम विभाग के मुताबिक इन दिनों पहाड़ों में काफी ठंड बढ़ने की संभावना है. वहीं दिल्ली NCR में प्रदूषण के चलते लोगों की समस्या की भी बढ़ गई है. तूफान को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है.
Today Weather Update: देश में इन दिनों ठंडी अपने चरम पर है खासतौर से उत्तर भारत में कोहरे की चादर बिछ रही है. दिल्ली NCR में भी हल्की ठंड पड़ने लगी है. यहां प्रदूषण के चलते समस्या और बढ़ गई है. मौसम विभाग के मुताबिक 22 नवंबर 2025 को पश्चिम और मध्य भारत में अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान 2-3 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है. वहीं उत्तर-पश्चिम भारत में रात के समय तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखी जा सकती है.
दिल्ली में इन दिनों सांस लेना दूभर हो गया है. शहर में प्रदूषण के चलते अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ गई है. शुक्रवार को भी 370 AQI के साथ एयर क्वालिटी बेहद खराब रही. मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है. वहीं अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के करीब रहने वाला है. IMD के मुताबिक शनिवार और रविवार को आसमान साफ रहेगा और प्रदूषण को छोड़ दें तो मौसम खुशनुमा रहेगा.
पहाड़ों में ठंडी बढ़ चुकी है. हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड के ऊंचे इलाके में मौसम विभाग ने 3-4 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरने की संभावना जताई है. वहीं बर्फबारी के चलते रोहतांग दर्रा को भी बंद कर दिया गया है. उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भी भारी बार्फबारी होने वाली है. खासतौर पर बदरीनाथ और कैदारनाथ के आसपास तापमान माइनस में पहुंचने वाला है. जम्मू-कश्मीर में अगले हफ्ते गुलमर्ग, श्रीनगर और सोनमर्ग में भारी बर्फबारी पड़ने वाली है. यहां बर्फ पड़ने से ठंड और बढ़ गई है.
मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में नए चक्रवाती सर्कुलेशन की संभावना के बीच साउथ इंडिया में तूफान और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. 22-24 नवंबर 2025 को केरत समेत आंध्र प्रदेश और तटीय तमिलनाडु में भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान 55 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवा चलने की संभावना है. बताया जा रहा है कि सेन्यार साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते भारी तबाही भी हो सकती है.
