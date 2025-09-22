Weather Update: जल्द मानसून का होने वाला है 'द एंड', भारी बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया बड़ा अपडेट
Hindi Newsदेश

Weather Update: जल्द मानसून का होने वाला है 'द एंड', भारी बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया बड़ा अपडेट

Weather Update: मौसम विभाग के मुताबिक अब मानसून जल्द खत्म होने वाला है और इसी के साथ राज्यों में साफ मौसम भी लौटने लगा है. पहाड़ों में भी भारी बारिश का कोई संकेत नहीं है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 22, 2025, 06:18 AM IST
Weather Update: जल्द मानसून का होने वाला है 'द एंड', भारी बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया बड़ा अपडेट

Today Weather Update: आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है. इसी के साथ देश में धीरे-धीरे मानसून का प्रकोप भी अब कम होने लगा है. बारिश के कारण बढ़े नदियों का जलस्तर भी अब घटने लगा है, हालांकि  राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों में अगले 3 दिन तक बारिश की संभावना जताई गई है. इस दौरान लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है. 

दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम? 
दिल्ली में आज सोमवार 22 सितंबर 2025 को मौसम को लेकर कोई अलर्ट नहीं जारी किया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक आज किसी भी इलाके में बारिश की कोई संभावना नहीं है. वहीं इस दौरान न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है. दिन के शुरुआती समय में 10-15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चल सकती है.  

उत्तर भारत में होगी गर्मी 
मौसम विभाग के मुताबिक 30 सितंबर 2025 तक मानसून का सीजन खत्म हो जाएगा. इससे पहले दक्षिण, उत्तर और पूर्वोत्तर भारत में 23 सितंबर 2025 तक भारी बारिश की संभावना है. हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे उत्तर भारत के राज्यों में मौसम शुष्क और साफ रहने वाला है. इसके अलावा दोपहर में यहां लोगों को गर्मी झेलनी पड़ सकती है. बारिश की कोई संभावना नहीं है. बिहार के भी कई इलाकों में बारिश की संभावना कम है, हालांकि दिन में थोड़ी गर्मी झेलनी पड़ सकती है.   

पहाड़ों में कैसा रहेगा मौसम? 
IMD के अनुसार सोमवार 22 सितंबर 2025 को उत्तराखंड में मौसम बेहद सामान्य रहने वाला है. इसको लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है. इसके अलावा मौसम विभाग ने सभी जिलों को ग्रीन जोन पर भी रखा है, जिससे  आज बारिश की कोई संभावना नहीं है. हिमाचल प्रदेश में भी मौसम शुष्क और साफ रहने की संभावना है. यहां भी मौसम विभाग की ओर से राज्य के सभी जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है. बता दें कि हिमाचल प्रदेश में जून 2025 से आई बारिश में अबतक 300 लोगों की मौत हो चुकी है.  

FAQ 

दिल्ली में कैसा मौसम रहने वाला है?  
आज दिल्ली में बारिश का कोई अलर्ट नहीं है और न ही बारिश की कोई संभावना है. 

उत्तर भारत में कैसा मौसम रहेगा? 
हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में मौसम शुष्क और साफ रहेगा. दोपहर में गर्मी झेलनी पड़ सकती है. 

TAGS

Weather

