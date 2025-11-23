Weather Update: उत्तर से दक्षिण तक ठंड का बढ़ेगा टॉर्चर, पहाड़ों में फैली कंपकंपी, यहां बारिश बनी मुसीबत

Today Weather Update: नवंबर का महीना खत्म होने के साथ ही अब देशभर में ठिठुरन भी बढ़ने लगी है. भारत के पहाड़ी समेत मैदानी इलाकों में तापमान तेजी से लुढ़क रहा है. इसको लेकर मैसम विभाग ने दिल्ली और यूपी-बिहार समेत राज्यों में अलर्ट जारी किया है. इसके मुताबिक लोगों के लिए इन राज्यों में ठंडी हवाओं से मुसीबत बढ़ने वाली है. यूपी-बिहार में जहां सुबह-शाम तापमान नीचे गिरेगा तो वहीं दिल्ली में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. दक्षिण भारत में बारिश की संभावना है.

दिल्ली में बढ़ी ठंड

दिल्ली में इन दिनों प्रदूषण से बुरा हाल है. वहीं राजधानी में आज रविवार 23 नवंबर 2025 को सुबह के समय कोहरा छाए रहने की संभावना है. यहां न्यूनतम तापमान 10-12 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. वहीं अधिकतम तापमान 25-27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. सुबह के समय पश्चिम–उत्तरपश्चिम दिशा से सतही हवाएं चलेंगी, जिसकी स्पीड 5 किमी प्रति घंटे रहेगी. दिल्ली NCR में भी रात के समय सर्दी अधिक बढ़ने वाली है, हालांकि दोपहर के समय हल्की धूप रहेगी.

पहाड़ों में बर्फबारी से ठिठुरन

उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर जैसे पहाड़ी इलाकों में इन दिनों ठंड काफी बढ़ गई है. इन पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से लोगों के लिए समस्या अधिक खड़ी हो गई है. उत्तराखंड के सभी जिलों में तेजी से तापमान में गिरावट देखी जा रही है. यहां न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी कई जगहों पर भारी बर्फबारी के चलते ठंड बढ़ गई है. मनाली में आज तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है. ऐसे में लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है.

दक्षिण भारत में बारिश का अलर्ट

IMD के मुताबिक दक्षिण–पूर्व अरब सागर के ऊपर बने एक चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से 23-27 नवंबर 2025 तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश की संभावना है. इसके अलावा 24-25 नवंबर 2025 को भी दक्षिण भारत के कई इलाकों में बारिश हो सकती है. तमिलनाडु में 23-25 नवंबर 2025, लक्षद्वीप में 23 नवंबर 2025 और केरल-माहे में 23-26 नवंबर 2025 तक भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. इसके साथ ही यनम, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 23-24 नवंबर 2025 बादलों की गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है.