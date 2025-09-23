Weather Update: विदा ले रहा है मानसून, मैदानों में लौटने लगी गर्मी, पहाड़ों के लिए राहत भरी खबर
Weather Update: विदा ले रहा है मानसून, मैदानों में लौटने लगी गर्मी, पहाड़ों के लिए राहत भरी खबर


Weather Update: सितंबर का महीना खत्म होने के साथ अब मानसून की रफ्तार भी धीमी पड़ने लगी है. कई राज्यों में वापस गर्मी की शुरुआत भी हो गई है. पहाड़ों को भी ग्रीन जोन में रखा गया है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 23, 2025, 06:13 AM IST
Today Weather Update:  देश में अब मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है. पहाड़ों से लेकर मैदानों तक लोगों को बरसात से थोड़ी राहत मिलने लगी है, हालांकि कई जगहों पर तापमान वापस 35 डिग्री सेल्सियस की ओर बढ़ रहा है. खासतौर पर दिल्ली NCR में गर्मी देखने को मिल रही है. पिछले 24 घंटों मे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश समेत अलग-अलग क्षेत्रों में बारिश देखने को मिली. 

दिल्ली में आज का मौसम कैसा रहेगा?

दिल्ली में आज 23 सितंबर 2025 को आसमान साफ रहने वाला है. अधिकतम तापमान 33-35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने वाला है. वहीं न्यूनतम तापमान 24-26 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा. सुबह उत्तर-पश्चिम दिशा से 10-15 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है. इस दौरान लोगों को गर्मी परेशान कर सकती है. वहीं दशहरा तक मौसम भी रहने वाला है. बता दें कि दिल्ली में यमुना का जलस्तर भी अब घटने लगा है.  

पूर्वी भारत में एक्टिव रहेगा मानसून 

अगले कुछ दिनों में पूर्व और मध्य भारत में मानसून के एक्टिव होने की संभावना है. 23-27 सितंबर 2025 को ओडिशा-छत्तीसगढ़, 25-26 सितंबर 2025 को त्रिपुरा, 23-25 सितंबर झारखंड में और 23 सितंबर 2025 को गंगीय पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की संभावना है. वहीं पश्चिम मध्य प्रदेश और विदर्भ में भी भारी बारिश का अनुमान जताया गया है. इसके अलावा अगले 5 दिनों तक पूर्वी भारत में तेज हवा चलने की संभावना है.   

पहाड़ों में कैसा रहेगा मौसम? 

उत्तराखंड में मंगलवार 23 सितंबर 2025 को बारिश को लेकर किसी भी तरह का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है. मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों को फिलहाल ग्रीन जोन में ही रखा है  यानी अभी कहीं भी बारिश की कोई संभावना नहीं है. बता दें कि उत्तराखंड में बीते दिनों बादल फटने से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी. हिमाचल प्रदेश में आज मंगलवार 23 सितंबर 2025 को बारिश की कोई संभावना नहीं है. मौसम विभाग की ओर से सभी जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है. बता दें कि हिमाचल प्रदेश में जून से लेकर अबतक 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है. 

FAQ 

दिल्ली में कैसा रहेगा आज का तापमान? 

दिल्ली में अधिकतम तापमान 33-35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24-26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.  

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का मौसम कैसा रहेगा? 

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को फिलहाल ग्रीन जोन पर रखा गया है. यहां बारिश की कोई संभावना नहीं है. 

 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

;