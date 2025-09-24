Weather Update: वापस लौटने की तैयारी में है मानसून, जाते-जाते यहां पड़ेंगी बौछारे, मौसम विभाग ने दिया अलर्ट 

Today Weather Update: देशभर के कई राज्यों से मानसून ने जाने की तैयारी कर ली है, हालांकि कई जगहों पर इसके जाते-जाते बरसने की भी उम्मीदे हैं. मौसम विभाग के मुताबिक कुछ राज्यों में बारिश की संभावना है खासतौर पर दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर में अच्छी-खासी बारिश हो सकती है. IMD के मुताबिक 23-27 सितंबर 2025 तक बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश हो सकती है. चलिए जानते हैं कि आज का मौसम कैसा रहने वाला है.

दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR में बारिश की छुट्टी हो चुकी है. लोगों को अब दोपहर में गर्मी का एहसास होने लगा है, हालांकि रात के समय तापमान सामान्य हो रहा है, जिससे थोड़ी राहत मिल रही है. मौसम विभाग ने दिल्ली NCR में अगले 3 दिनों तक मौसम साफ रहने की संभावना जताई है, हालांकि मौसमी गतिविधियां कम होने के कारण प्रदूषण में भी बढ़ोत्तरी देखी जा सकती है.

पहाड़ों में पड़ेगी बौछार

उत्तराखंड के उत्तरकाशी, बागेश्वर, देहरादून, चमोली, नैनीताल. रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में अगले 3 दिन तक तेज आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है. इसके चलतके तापमान में भी काफी कमी देखने को मिल रही है. खासतौर पर रात के समय तापमान काफी ठंडा रहता है. IMD के मुताबिक प्रदेश में दिवाली के मौके पर ठंडी महसूस की जा सकती है. हिमाचल प्रदेश में भी मानसून जल्द विदाई ले सकता है, हालांकि 24-25 सितंबर 2025 को कई जगहों पर बारिश की संभावना है.

अगले 7 दिन तक यहां होगी बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक अगले 7 दिनों में दक्षिण-पश्चिम मानसून (South-West Monsoon) के पूरी तरह वापस चले जाने की उम्मीद हैं, हालांकि इसके आखिरी फेज में इसके चलते कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है. इस दौरान अगले 6 दिनों तक पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में तूफानी हवा चलने के साथ ही भारी बारिश की संभावना है, हालांकि उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में गर्मी हो सकती है.

FAQ

दिल्ली में कैसा मौसम रहने वाला है?

दिल्ली में अगले 3 दिनों तक मौसम साफ रहने की संभावना है.

उत्तराखंड में कैसा मौसम रहने वाला है?

उत्तराखंड के उत्तरकाशी, बागेश्वर, देहरादून, चमोली, नैनीताल, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में अगले 3 दिनों तक तेज आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है.