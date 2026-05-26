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Hindi NewsदेशWeather Update: हीटवेव के बीच मौसम का यू-टर्न? इन राज्यों में झमाझम होगी बारिश; सेटेलाइट तस्वीर देख खुश हुए लोग

Weather Update: हीटवेव के बीच मौसम का यू-टर्न? इन राज्यों में झमाझम होगी बारिश; सेटेलाइट तस्वीर देख खुश हुए लोग

Today Weather Update: भारत में कई जगहों पर हीटवेव की स्थिति बनी हुई है, तो कहीं भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने समुद्र किनारे रहने वाले लोगों  को अलर्ट रहने के लिए कहा है. वहीं दिल्ली तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंचा है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: May 26, 2026, 06:23 AM IST
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Weather Update: हीटवेव के बीच मौसम का यू-टर्न? इन राज्यों में झमाझम होगी बारिश; सेटेलाइट तस्वीर देख खुश हुए लोग

Today Weather Report: देशभर में तेज गर्मी के बीच एक बार फिर मौसम बदलने वाला है. IMD के मुताबिक मंगलवार ( 26 मई 2026) को उत्तर प्रदेश-बिहार समेत 13 राज्यों में आंधी-बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान 85 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवा टल सकती है. इसको देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों से अलर्ट रहने के लिए कहा है. खासतौर से पहाड़ी राज्यों में लोगों के लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है. 

इन राज्यों में बारिश-तूफान का अलर्ट 

IMD ने उत्तर प्रदेश-बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, ओडिशा, असम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश और पंजाब इन 13 राज्यो में बारिश के साथ तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया है. इस दौरान 80-85 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवा भी चल सकती है. मौसम विभाग ने मछुआरों और किसानों को बारिश-आंधी से अलर्ट रहने के लिए कहा है.  

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यहां हीटवेव की स्थिति

मंगलवार ( 26 मई 2026) की बात करें तो मौसम विभाग की प्रेस रिलीज के मुताबिक, दिल्ली-राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हीटवेव की स्थिति बनी रहेगी. कई इलाकों में अधिकतम तापमान 43-47 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है, जिससे लोगों के खूब पसीने छूटेंगे. पंजाब-हरियाणा में 26-27 मई 2026 तक हीटवेव के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है. यहां दोपहर में तेज धूप के साथ रातें भी खूब गर्म होंगी. दिल्ली में 29 मई 2026 के बाद से बारिश-आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. 

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दक्षिण भारत में बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण भारत के तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, लक्षद्वीप और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में हल्की से मध्य बारिश होगी. इस दौरान 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवा चलेगी. केरल-तमिलनाडु में 25-26 मई 2026 को कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है. तेलंगाना-आंध्र प्रदेश में भी तेज हवा चलेगी. IMD ने मछुआरों को समुद्र किनारे न जाने की सलाह दी है.

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पूर्वोत्तर भारत में भी असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणांचल प्रदेश और त्रिपुरा में हल्की बारिश के साथ बिजली और तेज हवा चलने की संभावना है. 26-27 मई 2026 को असम-मेघालय में तेज बारिश हो सकती है.

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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