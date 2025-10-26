Weather Update: रजाई-कंबल का आ गया मौसम, सर्दी बजाएगी बैंड, इस राज्य में बढ़ेगी परेशानी

Weather Update: राजधानी दिल्ली में दीपावली के बाद से वायु प्रदूषण में बढ़ोत्तरी देखी गई है. वहीं अगले कुछ दिनों तक पहाड़ों में ठंडी बढ़ने की संभावना है. साउथ इंडिया में बारिश हो सकती है.
Today Weather Update: दीपावली के बाद से देश के कई हिस्सों में लगातार वायु प्रदूषण देखा जा रहा है. राजधानी दिल्ली में लोगों को सांस से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में अलग-अलग प्रशेर सिस्टम एक्टिवेटेड है, जिसके चलते अगले कुछ दिनों में साउथ और पूर्वी भारत के कई प्रदेशों में भारी बारिश की संभावना है.
मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अगले 4 दिनों तक मौसम साफ रहने वाला है. 27- 28 अक्टूबर 2025 को हल्की बूंदाबांदी हो सकती है. राजधानी में अधकितम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने वाला है. बता दें कि दीपावली के बाद से दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है. खराब AQI के कारण अस्पतालों में मरीजों की काफी संख्या देखी जा रही है.
दक्षिण भारत के तटीय आंध्र प्रदेश और यानम में 27-28 अक्टूबर 2025 को भारी बारिश की संभावना है. वहीं रायलसीमा में भी 27 अक्टूबर 2025 को कई जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है. केरल और माहे में भी 26-28 अक्टूबर 2025 को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इसके अलावा केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, यानम और रायलसीमा में भी 27 अक्टूबर 2025 को भारी बारिश होने की संभावना है. यहां 30-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है.
