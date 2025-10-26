Weather Update: रजाई-कंबल का आ गया मौसम, सर्दी बजाएगी बैंड, इस राज्य में बढ़ेगी परेशानी

Today Weather Update: दीपावली के बाद से देश के कई हिस्सों में लगातार वायु प्रदूषण देखा जा रहा है. राजधानी दिल्ली में लोगों को सांस से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में अलग-अलग प्रशेर सिस्टम एक्टिवेटेड है, जिसके चलते अगले कुछ दिनों में साउथ और पूर्वी भारत के कई प्रदेशों में भारी बारिश की संभावना है.

दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अगले 4 दिनों तक मौसम साफ रहने वाला है. 27- 28 अक्टूबर 2025 को हल्की बूंदाबांदी हो सकती है. राजधानी में अधकितम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने वाला है. बता दें कि दीपावली के बाद से दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है. खराब AQI के कारण अस्पतालों में मरीजों की काफी संख्या देखी जा रही है.

ये भी पढ़ें- लेह हिंसा को लेकर दिल्ली में पहली औपचारिक वार्ता, लद्दाख के लिए इन मांगो पर हो रही चर्चा

Add Zee News as a Preferred Source

दक्षिण भारत में कैसा रहने वाला है मौसम?

दक्षिण भारत के तटीय आंध्र प्रदेश और यानम में 27-28 अक्टूबर 2025 को भारी बारिश की संभावना है. वहीं रायलसीमा में भी 27 अक्टूबर 2025 को कई जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है. केरल और माहे में भी 26-28 अक्टूबर 2025 को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इसके अलावा केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, यानम और रायलसीमा में भी 27 अक्टूबर 2025 को भारी बारिश होने की संभावना है. यहां 30-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है.

ये भी पढ़ें- सबरीमाला मंदिर सोना घोटाले पर SIT का बड़ा एक्शन, जब्त हुई त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड की कार्यवाही पुस्तिका

पहाड़ों में ठंडा हुआ मौसम

उत्तराखंड में गुलाबी ठंडक का एहसास होने लगा है. प्रदेश में भारी बर्फबारी के कारण मौसम में कुछ बदलाव देखने को मिला है, हालांकि 27 अक्टूबर 2025 को नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस हिमालयी इलाकों को प्रभावित करेगा. हिमाचल प्रदेश में मौसम सामान्य रहने वाला है. अधिकतर इलाकों में मौसम ठंडा रहने की संभावना है. 27 अक्टूबर 2025 को मौसम में थोड़ा बदलाव दिखेगा. वहीं 28 अक्टूबर 2025 को हल्की बारिश की संभावना है.



FAQ

दिल्ली में कैसा मौसम रहेगा?

मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अगले 4 दिनों तक मौसम साफ रहने वाला है.

दक्षिण भारत में कैसा मौसम रहेगा?

दक्षिण भारत के तटीय आंध्र प्रदेश और यानम में 27-28 अक्टूबर 2025 को भारी बारिश की संभावना है.