Weather Update: दस्तक देने वाली है कड़कड़ाती ठंड, अभी से हो जाएं तैयार, यहां नहीं थमेगी बारिश

Today Weather Update: देशभर के कई राज्यों में इन दिनों मौसम बदला हुआ है. पिछले 24 घंटों में तमिलनाडु, कर्नाटक, पुडुचेरी, गोवा और निकोबार द्वीप में भारी बारिश दर्ज की गई. इसके अलावा दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और पूर्वी मध्य अरब सागर के ऊपर चक्रवाती सिस्टम विकसित हो रहा है. यह 24 घंटे में चक्रवाती तूफान में बदल सकता है. इसके चलते तेलंगाना, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश हो सकती है.

दिल्ली NCR का मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन दिन तक दिल्ली NCR में मौसम बदलने वाला है. 27-28 अक्टूबर 2025 को पश्चिमी विक्षोभ ( Western Disturbance) के कारण शाम या रात को बारिश की हल्की बूंदाबांदी पड़ सकती हैं, जबकि 29 अक्टूबर 2025 को मौसम साफ रहने वाला है. मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में न्यूनतम तापमान 16-17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29-32 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा सकता है.

पहाड़ों में कैसा मौसम रहेगा?

मौसम विभाग के मुताबिक 27 अक्टूबर 2025 से जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड जैसे पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित करने वाला है. उत्तराखंड में 27- 29 अक्टूबर 2025 तक हल्की बारिश हो सकती है. इससे ठंड बढ़ सकती है. हिमाचल प्रदेश के भी कई इलाकों में मौसम बदलने वाला है. कई जगहों पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है. रात में भी गुलाबी ठंड का एहसास होगा.

इन राज्यों में होगी बारिश

28 अक्टूबर 2025 तक कोकण, गोवा और महाराष्ट्र जैसे पश्चिम भारत में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है. अगले 4-5 दिनों तक भारी तूफान का असर भी देखने को मिल सकता है. इसके अलावा नागालैंड, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों में 29-31 अक्टूबर 2025 को बारिश देखी जा सकती है. उत्तर-पश्चिम भारत में भी 27 से 28 अक्टूबर 2025 तक बारिश होगी.

FAQ

दिल्ली NCR का मौसम कैसा है?

दिल्ली में प27 और 28 अक्टूबर को हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है.

किन इलाकों में होगी बारिश?

अगले दिनों में पश्चिम भारत के कोंकण, गोवा, मध्य और दक्षिण महाराष्ट्र और गुजरात में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है.