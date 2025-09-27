Weather Update: मानसून ने लिया यू टर्न, अब गर्मी-उमस करेगी परेशान, इन जगहों पर दिखेगी हल्की बूंदाबांदी

Today Weather Update: राजधानी दिल्ली समेत कई इलाकों में एक बार फिर गर्मी ने दस्तक दी है. कई जगहों पर उमस ने लोगों को परेशान कर दिया है. मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दक्षिण-पश्चिम मानसून वापस लौट चुका है. इसके अलावा अन्य कई राज्यों में भी मानसून विदाई लेने वाला है. चलिए जानते हैं आज के मौसम का हाल.

दिल्ली NCR में कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली NCR में इन दिनों गर्मी और उमस लोगों को काफी परेशान कर रही है. मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहने वाले हैं. वहीं दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 34-36 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम तापमान 24-26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने वाला है. सुबह के वक्त 8-12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर-पूर्व दिशा से हवाएं चलने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक 29 सितंबर 2025 तक दिल्ली NCR में बारिश की कोई संभावना नहीं है.

इन जगहों पर होगी बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव क्षेत्र बन रहा है. यह धीरे-धीरे गहरा होकर 27 सितंबर 2025 की सुबह नॉर्थ आंध्र प्रदेश के तटों और साउथ ओडिशा से टकरा सकता है. इस वेदर सिस्टम के कारण ओडिशा में रेड अलर्ट जारी किया गया है. वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इसके साथ ही कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में 26-30 सितंबर 2025 के बीच भारी बारिश की संभावना है.

पहाड़ों में बारिश से राहत

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत पूरे पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र से दक्षिण-पश्चिम मानसून कुछ दिनों के लिए गायब हो चुका है. उत्तराखंड में अगले 4-5 दिनों तक मौसम शुष्क रहने वाला है. वहीं आसमान भी साफ नजर आएगा. दोपहर के समय तापमान सामान्य से थोड़ा ऊपर रहने वाला है. हिमाचल प्रदेश में भी मानसून की वापसी हो चुकी है. इस दौरान बड़े पैमाने पर बारिश की कोई संभावना नहीं है. ऊंचे वाले क्षेत्रों पर सुबह-शाम ठंडक रहने वाली है. वहीं दोपहर के समय मौसम शुष्क रहेगा.

FAQ

किन जगहों पर बारिश की संभावना है?

ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में बारिश की संभावना है.

उत्तराखंड में कैसा मौसम रहने वाला है?

उत्तराखंड में अगले 4-5 दिनों तक मौसम शुष्क रहने वाला है.