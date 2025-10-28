Weather Update: आज तबाही मचाने वाला है मोंथा तूफान, भारी बारिश से बढ़ा खतरा, मौसम विभाग ने किया अलर्ट

Today Weather Update: देश के कई हिस्सों में नए वेदर सिस्टम के एक्टिव होने से मौसमी गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं. बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में चक्रवाती सर्कुलेशन के बाद तूफान मोंथा का असर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते उत्तर-दक्षिण से लेकर पूर्वोत्तर तक भारत में बादलों का बरसना जारी है. मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के अंदर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश में बादल छाए रहने और बारिश का अलर्ट जारी किया है.

दिल्ली NCR में कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली NCR में आज मंगलवार 28 अक्टूबर 2025 को आंशिक रूप से बादल छाए रहने वाले हैं. कई इलाकों में हल्की बूंदा-बांदी देखी जा सकती है. पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजधानी दिल्ली में बारिश की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है. दिल्ली NCR में अगर बारिश होती है तो लोगों को प्रदूषण से कुछ राहत मिल सकती है.

ये भी पढ़ें- करूर हादसे के पीड़ितों से मिले एक्टर विजय, मदद का दिया आश्वासन

Add Zee News as a Preferred Source

पहाड़ों में कैसा रहेगा मौसम?

उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में इन दिनों ठंड बढ़ रही है. पश्चिमी विक्षोभ के चलते आज मंगलवार 28 अक्टूबर 2025 को हिमाचल के चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर में बारिश और बर्फबारी की संभावना है. हमीरपुर, कांगड़ा और बिलासपुर में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहने वाले हैं. वहीं उत्तराखंड में भी पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी जैसे इलाकों में हल्की बर्फबारी या बारिश देखने को मिल सकती है.

ये भी पढ़ें- भारत के 53वें चीफ जस्टिस बनेंगे जस्टिस सूर्यकांत, CJI गवई ने की सिफारिश

केरल में तूफान

केरल में इन दिनों तेज आंधी और तूफान के साथ भारी बारिश देखी जा रही है. इससे निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है. अर्थुनकल तट पर कई मछुआरों की समुद्र में तेज लहरे उठने और नाव पलट जाने से मौस हो गई है. मौसम विभाग ने वायनाड, मलप्पुरम, त्रिशूर, एर्नाकुलम, इडुक्की, कोझिकोड, अलप्पुझा, कासरगोड, कोट्टयम और कन्नूर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

चक्रवाती तूफान मोंथा से खतरा

चक्रवाती तूफान मोंथा के कारण तेज हवाओं के साथ हल्की से भारी बारिश के बाद सोमवार 27 अक्टूबर 2025 को आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और ओडिशा के तटीय इलाकों को अलर्ट पर रखा गया है.

#WATCH | Visakhapatnam, Andhra Pradesh: IAS Ajay Jain, Special Incharge Officer for Cyclone, says, "The Montha Cyclone is currently located about 560 km southeast of Vishakhapatnam and is moving in the north-northwest direction at nearly 18 kmph. Tomorrow night or the early… pic.twitter.com/wXOXR99GTb — ANI (@ANI) October 27, 2025

मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात मोंथा काकीनाडा से 570 किलोमीटर, विशाखापट्टनम से 600 किलोमीटर और चेन्नई से 520 किलोमीटर दूर तीव्र हो रहा है. चक्रवात के मंगलवार 28 अक्टूबर 2025 की रात तक काकीनाडा के पास आंध्र प्रदेश के तट को 90-110 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से पार करने की संभावना है. ऐसे में प्रशासन ने तीनों राज्यों के तटीय गांवों से लोगों को निकालकर अस्थायी शिविरों में पहुंचा दिया है.

FAQ

चक्रवात मोंथा क्या है?

चक्रवात मोंथा बंगाल की खाड़ी में बना एक शक्तिशाली ट्रॉपिकल स्टॉर्म है, जो 28 अक्टूबर 2025 को आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के पास तट से टकरा सकता है.

पहाड़ों में कौसा मौसम रहेगा?

उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की संभावना है.