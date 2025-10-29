Weather Update: बरसेंगे आफत के बादल, 3 दिन तक तांडव मचाएगा चक्रवात मोंथा, अब पड़ेगी कड़कड़ाती सर्दी

Weather Update: चक्रवाती तूफान मोंथा मंगलवार 28 अक्टूबर 2025 को आंध्र प्रदेश के तट पर दस्तक दे चुका है. इसके असर से पूर्वोत्तर के राज्यों और दक्षिण भारत में जमकर बारिश हो रही है.
Today Weather Update: देश में अब मौसम करवट लेने लगा है. राजधानी लोगों के सुबह-शाम हल्की ठंड का एहसास होने लगा है. इससे बचने के लिए लोग अब गर्म कपड़े भी निकालने लगे हैं. मौसम विभाग मुताबिक बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवाती तूफान मोंथा मंगलवार 28 अक्टूबर 2025 को आंध्र प्रदेश के तट पर दस्तक दे चुका है. इसका सबसे ज्यादा प्रभाव तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र और ओडिशा के कुछ हिस्सों में नजर आएगा. पहाड़ी राज्यों में भी बारिश के आसार हैं.
राजधानी दिल्ली में मौसम का मिजाज खराब होने लगा है. पिछले 2 दिनों से हर जगह धुंध और बादल छाए हुए हैं, जिससे बारिश की संभावना जताई गई है. दिल्ली NCR में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. CPCB के मुताबिक दिल्ली का AQI 300 के आसपास पहुंचा है, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है. दिल्ली NCR में अगर बारिश आती है तो लोगों को ठंडा का सामना करना पड़ सकता है.
उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर के कुछ हिस्सों में लगातार ठंड बढ़ रही है. मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में उत्तराखंड के चंपावत , पिछैरागढ़, बागेश्वर और उधम सिंह नगर में बादल छाए रह सकते हैं और हल्की बारिश भी हो सकती है, हालांकि अधिकतर जिलों में मौसम साफ रहने वाला है. आने वाले कुछ दिनों में पहाड़ों में ठंड बढ़ने की संभावना है. कई इलाकों में बर्फ पड़ने के कारण ठंड का असर काफी बढ़ गया है. जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों में भी यही हाल देखा जा रहा है.
मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान मोंथा के चलते 31 अक्टूबर 2025 तक भारी बारिश की संभावना है. अगले 24 घंटों में श्चिम मेदिनीपुर, पश्चिम बर्धमान, मुर्शिदाबाद, बीरभूमि, पुरुलिया, झारग्राम और परगना में भारी बारिश की संभावना है. IMD ने बताया कि कलिंपोंग, अलीरपुर, दार्जिलिंग, कूचबिहार और जलपाईगुड़ी जैसे उपहिमालयी जगहों पर शुक्रवार 31 अक्टूबर 2025 को भारी बारिश होने की संभावना है. मोंथा चक्रवाती तूफान के असर से पूर्वोत्तर के राज्यों और दक्षिण भारत में जमकर बारिश हो रही है. यह बारिश आंधी-तूफान के साथ अगले 2-23 दिनों तक जारी रहने वाली है.
मोंथा अरब सागर के ऊपर एक्टिव एक नया साइक्लोनिक सर्कुलेशन चक्रवाती तूफान है.
मोंथा चक्रवाती तूफान के असर से पूर्वोत्तर के राज्यों और दक्षिण भारत में जमकर बारिश हो रही है. यह बारिश आंधी-तूफान के साथ अगले 2-23 दिनों तक जारी रहने वाली है. इसके अलावा दिल्ली, यूपी- बिहार, झारखंड और राजस्थान में भी बारिश हो सकती है.
