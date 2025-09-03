Weather Update: पहाड़ों से मैदानों तक जमकर आफत मचाएगी मूसलाधार बारिश, फ्लड-लैंडस्लाइड को लेकर जारी चेतावनी

Today Weather Update: सितंबर के महीने में भी मानसून की रफ्तार तेज देखी जा रही है. मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले हफ्तों में देश के कई राज्यों में भारी बारिश लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती है. ऐसे में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है. उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. वहीं दिल्ली में भारी बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति बनी है.

दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग की ओर से राजधानी दिल्ली में 3 सितंबर 2025 को भारी बारिश की संभावना जताई गई है और फिलहाल एक हफ्ते तक बारिश का दौर जारी रहने वाला है. बीते 1 सितंबर से दिल्ली में भारी बारिश के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है. नोएडा और गाजियाबाद जैसे दिल्ली NCR के इलाकों में भी भारी बारिश के चलते आफत का सामना करना पड़ सकता है.

यूपी-बिहार में बारिश का अलर्ट

उत्तर प्रदेश में भी 3 सितंबर 2025 को भारी बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली है. मौसम विभाग ने बागपत, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर,अलीगढ़, मथुरा, आगरा, महामायानगर, इटावा, ज्योतिबाफुले नगर, संभल, बदायूं, एटा और मेरठ में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. इस दौरान लोगों से सुरक्षित रहने के लिए कहा गया है. बिहार में 3 सितंबर 2025 को बारिश से राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है, हालांकि कई इलाकों में आकाशीय बिजली चमकने का अलर्ट जारी किया गया है.

पहाड़ो में बारिश से आफत

जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में इन दिनों भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड, बादल फटने और फ्लैश फ्लड की घटनाओं से काफी नुकसान हुआ है. उत्तराखंड में नैनीताल, देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, चमोली और टिहरी गढ़वाल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. वहीं हिमाचल प्रदेश में ऊना, बिलासपुर, मंडी, किन्नौर, सिरमौर और कांगड़ा में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश से अबतक आई आपदा में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. बारिश के चलते जम्मू-श्रीनगर हाईवे लगातार आठवें दिन भी बंद है. यहां के डोडा में बारिश के चलते आई बाढ़ से अबतक 500 घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं. मौसम विभाग ने कश्मीर में अभी और भारी बारिश का अनुमान लगाया है.

FAQ

दिल्ली में कैसा मौसम रहने वाला है?

दिल्ली में आज से लगभग 1 हफ्ते तक बारिश का दौर जारी रहने वाला है.

उत्तर प्रदेश में कौसा मौसम रहेगा?

उत्तर प्रदेश में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है.