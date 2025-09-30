Weather Update: उत्तर से दक्षिण तक बदल रहा है मौसम का मिजाज, यहां झमाझम बरसेंगे बादल

Today Weather Update: सितंबर का महीना खत्म होते ही अब मानसून भी धीमा पड़ने लगा है. कई जगहों पर अब तेज धूप और गर्मी भी परेशान करने लगी है. दिल्ली NCR में इन दिनों उमस और तेज धूप ने लोगों को परेशान किया. पिछले 24 घंटों में कोंकण और गुजरात, ओडिशा, महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक के घाटी वाले इलाकों में भारी बारिश की संभावना है. चलिए जानते हैं आज के मौसम का हाल.

कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम?

दिल्ली में आज बड़े दिनों के बाद हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है. राजधानी में अधिकतम तापमान 34-36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने वाला है. वहीं न्यूनतम तापमान 24-26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने वाला है. सुबह के समय दक्षिण-पश्चिम दिशा से मुख्य सतही हवा 8-12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी. वहीं दोपहर तक हवा की स्पीड धीमी होकर 15 किलोमीटर प्रति घंटे से कम हो जाएगी और शाम- रात के वक्त यह घटकर 10 किलोमीटर प्रति घंटे से कम रह सकती है.

इन जगहों पर होगी बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक गोवा, कोंकण और महाराष्ट्र में अगले 6 दिनों तक कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. गुजरात में भी 30 सितंबर 2025 को कई जगहों पर अधिक बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में 2-4 अक्टूबर 2025 को हल्की बारिश की संभावना है. इसके अलावा बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी भारी बारिश की संभावना है.

पहाड़ों में कैसा रहेगा मौसम?

उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की शुरुआत के बाद से काफी तबाही देखने को मिली. तीनों पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश के चलते भूस्खलन, फ्लैश फ्लड और बादल फटने जैसी घटनाएं देखने को मिली. अब इन राज्यों में बारिश से राहत देखने को मिली है. मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के कई इलाकों में 30 सितंबर 2025 को बिजली गिरने की संभावना है. वहीं जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी 4-5 अक्टूबर तक कई जगहों पर तूफान और बिजली गिरने की संभावना बनी है.

