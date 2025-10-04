Advertisement
Weather Update: तेज बारिश और फिर कड़ाके की ठंड... जल्द ही निकाले पड़ेंगे रजाई और कंबल; IMD ने क्या कहा?


Weather Update: दिल्ली NCR में पिछले कुछ दिनों से मौसम एकदम नरम बना हुआ है. वहीं पहाड़ों में अब ठंडक का एहसास होने लगा है. पश्चिम बंगाल में बारिश की संभावना है. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Oct 04, 2025, 06:21 AM IST
Today Weather Update:  दिल्ली NCR में एक बार फिर बारिश के बाद अब मौसम सुहावना हो गया है. मौसम विभाग के मुताबिक 6 अक्टूबर 2025 से दिल्ली NCR का मौसम बदलने वाला है. यहां तेज आंधी और तूफान की संभावना देखी जा रही है. मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बादल छाए रहने वाले हैं.   

दिल्ली NCR में कैसा रहेगा मौसम? 

दिल्ली NCR में पिछले कुछ दिनों से मौसम एकदम नरम बना हुआ है. दोपहर में गर्मी और रात के समय तापमान काफी कंट्रोल में हैं, हालांकि शहर में अब बादल छाए रहने और बादल की कुछ बूंदे पड़ने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR में न्यूनतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है.  

ये भी पढ़ें- हिमाचल के इस कस्बे में आजतक है रावण का खौफ, कोई नहीं मनाता दशहरा, न है कोई सुनार की दुकान   

पहाड़ों में सुहावना मौसम  

उत्तराखंड में मौसम का मिजाज अगले कुछ घंटे में बदलने वाला है. राज्य के कुछ 7 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के बागेश्वर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और नैनीताल में मौसम गतिविधियां होने की उम्मीदें हैं. राज्य के इन जिलों में मौसम की पहली बर्फबारी दर्ज की गई है. हिमाचल प्रदेश में भी ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.  कश्मीर में शुक्रवार 3 अक्टूबर 2025 को मौसम की पहली बर्फबारी देखी गई.  बारामूला, गुलमार्ग और साउथ अनंतनांग में भारी बर्फबारी देखी गई.  

ये भी पढ़ें- ऑनलाइन धड़ल्ले से बिकते हैं धूम्रपान से जुड़े उत्पाद,  NHRC ने जताई चिंता, बिक्री पर मांगी रिपोर्ट  

 

पश्चिम बंगाल में बारिश 

बंगाल में भारी बारिश गहरा दबाव बना है. इसके चलते पश्चिम बंगाल के की जिलों में 6 अक्टूबर 2025 की सुबह भारी बारिश की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक इस वेदर सिस्टम के तट की ओर बढ़ने और गोपालपुर समेत पारादीप के बीच ओडिशा और उसके पास स्थित आंध्र प्रदेश के तटों को पार करने की संभावना है. ऐसे में कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक गली, पूर्व और पश्चिम बर्धमान, बांकुड़ा और परगना में भारी बारिश की संभावना है.     

FAQ  

दिल्ली NCR में कैसा रहेगा मौसम? 

दिल्ली NCR में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है, तापमान 23.7°C से 34°C के बीच रहेगा. 

उत्तराखंड में क्या है मौसम का हाल? 

उत्तराखंड के 7 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जिनमें बागेश्वर, पिथौरागढ़, और नैनीताल शामिल हैं.

