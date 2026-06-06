मौसम ने दिखाए तेवर, आज भयंकर बरसात का 'रेड अलर्ट', कई जिलों में स्कूल बंद, लोगों को घरों में रहने की अपील; जानें IMD अपडेट

IMD Weather Alert 6 June 2026: देश के कई हिस्सों में मानसून की सक्रियता धीरे-धीरे बढ़ रही है. दक्षिण भारत में भारी बारिश जारी है, जबकि उत्तर भारत में गरज-चमक के साथ हल्की-मध्यम बारिश और आंधी का अनुमान है. दिल्ली-एनसीआर सहित विभिन्न राज्यों में मौसम का मिजाज बदल रहा है. भारत मौसम विभाग (IMD) ने 6 जून के लिए मौसम अलर्ट जारी किया है. आइए जानते हैं कि आज का मौसम कैसा रहने वाला है.
सबसे पहले देश के दक्षिणी राज्य केरल के हालात जान लेते हैं. राज्य में आज भारी से अत्यधिक भारी बारिश का पूर्वानुमान है. इसे देख ते हुए चार जिलों - कोझीकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में शनिवार को शैक्षणिक संस्थानों की छुट्टी घोषित कर दी गई है. चारों जिलों के जिलाधिकारियों ने स्कूलों, प्रोफेशनल कॉलेजों, आंगनवाड़ियों, ट्यूशन सेंटरों, केंद्र विद्यालयों, मदरसों और अन्य धार्मिक शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं.
कन्नूर में रेड अलर्ट के बाद सभी शैक्षणिक संस्थानों के लिए छुट्टी घोषित की गई है, हालांकि आवासीय स्कूल इससे मुक्त रहेंगे. विश्वविद्यालय परीक्षाएं, सार्वजनिक परीक्षाएं और इंटरव्यू पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होंगे. IMD ने इन जिलों में अत्यधिक भारी बारिश (20 सेमी से अधिक) का पूर्वानुमान जारी किया है. केरल और माहे में 6-7 जून को भारी से बहुत भारी बारिश के साथ कहीं-कहीं अत्यधिक भारी बारिश का अनुमान जताया गया है.
बताते चलें कि दक्षिण-पश्चिम मानसून केरल में 4 जून को पहुंच चुका है और आगे बढ़ रहा है. देश के कई हिस्सों में बारिश से गर्मी से राहत मिल रही है, लेकिन भारी बारिश वाले क्षेत्रों में बाढ़, भूस्खलन और यातायात प्रभावित होने की आशंका है. IMD ने केरल के अलावा पूर्वोत्तर और पश्चिमी तटों पर सतर्कता बरतने की सलाह दी है
दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. हल्की बारिश, गरज-चमक के साथ आंधी और तेज हवाएं चलने की संभावना है. अधिकतम तापमान 35-37°C और न्यूनतम 24-26°C के आसपास रह सकता है. इस वजह से तेज गर्मी से कुछ राहत तो रहेगी लेकिन नमी वाली गर्मी बनी रहेगी. आंधी की संभावना देखते हुए मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी है. दिल्ली के अलावा नोएडा, गाजियाबाद गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी मौसम की यही स्थिति रहेगी.
कर्नाटक और तमिलनाडु में आज भारी से बहुत भारी बारिश संभव है. कई जगहों पर आंधी आने और बिजली गिरने की आशंका है. असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश के साथ गरज-चमक के आसार हैं. कोकण और गोवा में भारी बारिश का पूर्वानुमान है. मध्य महाराष्ट्र में भी हल्की-मध्यम स्तर की बरसात हो सकती है. तेलंगाना और रायलसीमा में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है.
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर आज गरज-चमक के साथ बारिश आने और तेज हवाएं चलने के आसार हैं. इसकी वजह से तापमान में 2-4°C की गिरावट हो सकती है. अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में भारी बारिश जारी रहेगी.