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मौसम ने दिखाए तेवर, आज भयंकर बरसात का 'रेड अलर्ट', कई जिलों में स्कूल बंद, लोगों को घरों में रहने की अपील; जानें IMD अपडेट

Today Weather Alert 6 June 2026: मौसम आज बड़े तेवर दिखाने जा रहा है. आज 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है. जिसके चलते कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और लोगों को घरों में रहने की अपील की गई है. IMD ने इस बारे में बड़ा अपडेट जारी किया है. आइए जानते हैं कि आपके शहर में आज कैसा मौसम रहने वाला है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 06, 2026, 05:41 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 05:50 AM IST
मौसम ने दिखाए तेवर, आज भयंकर बरसात का 'रेड अलर्ट', कई जिलों में स्कूल बंद, लोगों को घरों में रहने की अपील; जानें IMD अपडेट
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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