मौसम ने दिखाए तेवर, आज भयंकर बरसात का 'रेड अलर्ट', कई जिलों में स्कूल बंद, लोगों को घरों में रहने की अपील; जानें IMD अपडेट

दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. हल्की बारिश, गरज-चमक के साथ आंधी और तेज हवाएं चलने की संभावना है. अधिकतम तापमान 35-37°C और न्यूनतम 24-26°C के आसपास रह सकता है. इस वजह से तेज गर्मी से कुछ राहत तो रहेगी लेकिन नमी वाली गर्मी बनी रहेगी. आंधी की संभावना देखते हुए मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी है. दिल्ली के अलावा नोएडा, गाजियाबाद गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी मौसम की यही स्थिति रहेगी.