Weather Update: अभी नहीं मिलेगी भारी बारिश से राहत, इन राज्यों में हेवी अलर्ट, आज कैसा रहने वाला है मौसम?

Weather Update: देशभर के कई राज्यों में बारिश से तबाही मची है. मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक दक्षिण, पूर्वोत्तर भारत और पहाड़ों समेत इन राज्यों में भारी बारिश की संभावना है.
Today Weather Update: देशभर में सितंबर का महीना आने के बाद भी बरसात थमने का नाम नहीं ले रही है. पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से लेकर जम्मू-कश्मीर-हिमाचल तक बारिश से तबाही मची है. उत्तर भारत में भारी बारिश से अबतक 500 से भी ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई है. मौसम विभाग ने भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. चलिए जानते हैं आज कैसा मौसम रहने वाला है.
दिल्ली में बाढ़ से बुरे हालात
राजधानी दिल्ली और दिल्ली NCR में इन दिनों लगातार बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने 6 सितंबर 2025 को भी इन जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. लोगों से इस दौरान सतर्क रहने के लिए कहा गया है. दिल्ली में बारिश के चलते आई बाढ़ से लोगों के लिए काफी मुसीबत बढ़ी है. लक्ष्मीनगर, ITO और गीता कॉलोनी के इलाके में लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने और सहायता पहुंचाने के लिए सड़क किनारे राहत कैंप लगाए गए हैं.
दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश
मौसम विभाग के मुताबिक तमिलमनाडु में 6 सितंबर 2025 और केरल में 9 सितंबर 2025 को भारी बारिश की संभावना है. इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश और यनम-रायलसीमा में भी अगले 5 दिनों तक भारी बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है. वहीं पूर्वोत्तर भारत में 6-11 सितंबर 2025 के बीच असम और मेघालय में भारी बारिश की संभावना है. नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 6-7 दिसंबर तक भारी बारिश की संभावना है. अरुणाचल प्रदेश में भी 6-9 सितंबर 2025 तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.
पहाड़ों में कैसा रहेगा मौसम?
उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में इन दिनों भारी बारिश से तबाही मची है. उत्तराखंड में 6-7 सितंबर 2025 को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी देहरादून,अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, नैनीताल और बागेश्वर समेत कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. वहीं हिमाचल प्रदेश में 8-9 सितंबर 2025 को भारी बारिश की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से आई तबाही के बाद अब स्थिति सामान्य होने लगी है.
हिमाचल प्रदेश में कैसा मौसम रहेगा?
हिमाचल प्रदेश में 8-9 सितंबर 2025 को भारी बारिश की संभावना है.
पूर्वोत्तर भारत में कैसा मौसम रहेगा?
पूर्वोत्तर भारत में 6-11 के बीच असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश की संभावना है.
