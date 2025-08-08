Weather Update: पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश मचाएगी तांडव, इन जगहों पर दिखेगा बरसात का रौद्र रूप, IMD की चेतावनी
Weather Update: देशभर में इन दिनों भारी बारिश से तबाही मची है. पहाड़ी इलाकों में बारिश के कारण सैलाब आया है. मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वोत्तर भारत  में भारी बरसात की संभावना है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Aug 08, 2025, 06:31 AM IST
Today Weather Update: देशभर में इन दिनों भारी बारिश से तबाही मची है. पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक बरसात से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है. मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. IMD के मुताबिक असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में भारी बारिश की संभावना है. 

दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम? 
दिल्ली में शुक्रवार 8 अगस्त 2025 को बादल छाए रहने की संभावना है. इस दौरान कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी और बारिश की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान तापमान में थोड़ी गिरवाट भी दर्ज की जा सकती है. NCR में भी हल्की बारिश की संभावना है. गाजियाबाद, गुरुग्राम और नोएडा में मध्य स्तर की बारिश हो सकती है. 

पहाड़ों में बारिश से आफत 
उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताई है. उत्तराखंड में उत्तरकाशी के हर्षिल वैली में हाल ही में बारिश के कारण सैलाब आया था, हालांकि राज्य में अभी भी बारिश को लेकर अच्छी खबर नहीं है. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में 10 अगस्त 2025 से भारी बारिश की संभावना है. मौसम विभाग ने बारिश को लेकर सभी से अलर्ट रहने के लिए कहा है. कई जगहों पर स्कूल भी बंद है.  

उत्तर-पूर्वी भारत का हाल
मौसम विभाग ने उत्तर-पूर्वी भारत में भी भारी बारिश को लेकर चेतावनी है. असम, मेघालय, नागालैंड,अरुणाचल प्रदेश,  त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर में आज शुक्रवार 8 अगस्त 2025-13 अगस्त 2025 तक हल्की से मध्यम बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. वहीं कई इलाकों  में भारी  बरसात भी हो सकती है. अरुणाचल प्रदेश में 12 अगस्त 2025 तक भारी बारिश की संभावना है. वहीं असम-मेघालय में 13 अगस्त तक इलाकों में भारी बारिश होगी. 

F&Q  
दिल्ली का मौसम कैसा रहेगा?
दिल्ली में शुक्रवार, 8 अगस्त 2025 को बादल छाए रहने की संभावना है, साथ ही हल्की बूंदाबांदी और बारिश भी हो सकती है. तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की जा सकती है. 

NCR में बारिश की संभावना क्या है?
 गाजियाबाद, गुरुग्राम और नोएडा में मध्य स्तर की बारिश हो सकती है. 

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में क्या स्थिति है?
उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई गई है, खासकर 10 अगस्त 2025 से. 

बारिश के कारण क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?
मौसम विभाग ने सभी से अलर्ट रहने के लिए कहा है, और कई जगहों पर स्कूल भी बंद हैं। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाने से पहले मौसम की जानकारी जरूर लें.

