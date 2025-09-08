Weather Update: मौसम विभाग ने दी टेंशन, यहां जमकर भिगाएगी बारिश, किन-किन राज्यों में होगा बादलों का डेरा?

Today Weather Update: देशभर में मानसून का कहर जारी है. दिल्ली से लेकर जम्मू-कश्मीर तक हर तरफ बारिश देखने को मिल रही है. पहाड़ों में तो बारिश से फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड की समस्या भी काफी बढ़ी है. सैकड़ों लेग इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं. जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में तो बाढ़ से हालात खराब हैं. इस बीच मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है.

दिल्ली में होगी बारिश?

दिल्ली में आज यानी सोमवार 8 सितंबर 2025 को बारिश की संभावना है. वहीं राजधानी में आज तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है. मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR में 88 प्रतिशत बारिश की संभावना है. दिल्ली में 9-10 सितंबर 2025 को बारिश की कोई संभावना नहीं है. इस दौरान धूप खिली रहने वाली है. इसके बाद 11-12 सितंबर 2025 तक बादल छाए रह सकते हैं.

यूपी-बिहार में बारिश का अलर्ट

उत्तर प्रदेश में 8 सितंबर 2025 को भारी बारिश का अलर्ट है. इस दौरान पूर्वी यूपी और पश्चिमी यूपी में कई जगहों पर बारिश की संभावना है. नोएडा और गाजियाबाद में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. बिहार में भी अधिकतर जिलों में काले बादल छाए रहने वाले हैं. राज्य में 9 सितंबर 2025 से भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. खासतौर पर कटिहार, पूर्णिया, सिवान, वैशाली और समस्तीपुर में लोगों से सावधानी बरतने के लिए कहा गया है.

पहाड़ों में बारिश से बूरा हाल

जम्मू-कश्मीर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इन दिनों भारी बारिश ने कहर बरपाया है. मौसम विभाग ने 8 सितंबर 2025 को उत्तराखंड के 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. खासतौर पर नैनीताल, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पौड़ी गढ़वाल में लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं. हिमाचल प्रदेश में भी 8 सितंबर 2025 को शिमला, सिरमौर, कुल्लू, मनाली, मंडी और कांगड़ा में वज्रपात की चेतावनी दी गई है.

इन राज्यों में बारिश से आफत

बता दें कि पंजाब, गुजरात और राजस्थान में भी बारिश से लोगों की टेंशन बढ़ी है. मौसम विभाग ने 8 सितंबर 2025 को राजस्थान के जैसलमेर, जालोर, सिरोही, पाली और जोधपुर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. वहीं गुजरात में भी लोग बाढ़ की समस्या से जूझ रहे हैं. अहमदाबाद के आसपास कई इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस गया है. साबरमती नदी भी उफान पर है. यहां पर 8 सितंबर 2025 को मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. पंजाब में 8 सितंबर को लोगों को बारिश से राहत मिलने वाली है, हालांकि वहां अभी भी बाढ़ के कारण मुसीबत बनी हुई है. NDRF लगातार लोगों का रेस्क्यू कर रही है.

FAQ

दिल्ली में कैसा मौसम रहने वाला है?

आज यानी 8 सितंबर 2025 को दिल्ली में बारिश की संभावना है और तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है.

पहाड़ी राज्यों में कैसा मौसम रहेगा?

उत्तराखंड के नैनीताल, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पौड़ी गढ़वाल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और हिमाचल प्रदेश में भी शिमला, सिरमौर, कुल्लू, मनाली, मंडी और कांगड़ा में वज्रपात की चेतावनी दी गई है.