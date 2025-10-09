Weather Update: जाने वाला है AC-कूलर का मौसम, अब सताएगी कड़कड़ाती ठंड, यहां बारिश से आफत

Weather Update: अक्टूबर के महीने में कई इलाकों में भारी बारिश देखी जा रही है. बारिश के चलते लोगों की काफी परेशानी बढ़ी है. पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है.
Today Weather Update: अक्टूबर के महीने में बारिश थमने का नाम नहीं ले रहा है. कई राज्यों में बारिश का कहर देखा जा रहा है. उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों में बारिश-बर्फबारी से हालात अधिक खराब हैं. इसके अलावा पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी बारिश से परेशानी बढ़ी है. मौसम विभाग ने दिल्ली समेत NCR के इलाके में आंधी-तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, केरल और कर्नाटक में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है.
दिल्ली NCR में आंधी-तूफान और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में आज गुरुवार 9 अक्टूबर को 2025 से आंशिक बादल छाए रहने वाले हैं. वहीं कई इलाकों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. 10-11 अक्टूबर 2025 के बीच दिल्ली में भारी बारिश की संभावना है. राजधानी में अगले कुछ दिनों में लोगों को ठंड का एहसास होने वाला है. इस दौरान बारिश भी दस्तक दे सकती है.
उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में लगातार भारी बारिश देखी जा रही है. तीनों राज्यों के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी भी देखी गई है. शिमला, कुफरी, ऊना, कसौली, मंडी और मनाली में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है. हेमकुंड साहिब में भी बर्फबारी हुई है. बर्फबारी के कारण पहाड़ी राज्यों में ठंड काफी बढ़ी है. वहीं कश्मीर के कुछ इलाकों में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक छूने लगा है.
राजस्थान में भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है. जयपुर के तापमान में काफी गिरावट देखी गई है. अगले 24 घंटों में यहां बारिश देखी जा सकती है. दक्षिण भारत में तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप के तटीय इलाकों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश की संभावना है. इस दौरान 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चल सकती है. मुंबई में भी अगले 2 दिन तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.
पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तरी गुजरात, और दक्षिण-पश्चिम राजस्थान में भारी बारिश की संभावना है.
उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है.
