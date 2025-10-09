Advertisement
trendingNow12953706
Hindi Newsदेश

Weather Update: जाने वाला है AC-कूलर का मौसम, अब सताएगी कड़कड़ाती ठंड, यहां बारिश से आफत

Weather Update:  अक्टूबर के महीने में कई इलाकों में भारी बारिश देखी जा रही है. बारिश के चलते लोगों की काफी परेशानी बढ़ी है. पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Oct 09, 2025, 07:01 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Weather Update: जाने वाला है AC-कूलर का मौसम, अब सताएगी कड़कड़ाती ठंड, यहां बारिश से आफत

Today Weather Update: अक्टूबर के महीने में बारिश थमने का नाम नहीं ले रहा है. कई राज्यों में बारिश का कहर देखा जा रहा है. उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों में बारिश-बर्फबारी से हालात अधिक खराब हैं. इसके अलावा पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी बारिश से परेशानी बढ़ी है. मौसम विभाग ने दिल्ली समेत NCR के इलाके में आंधी-तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, केरल और कर्नाटक में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है.    

दिल्ली NCR में बारिश का अलर्ट 

दिल्ली NCR में आंधी-तूफान और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में आज गुरुवार 9 अक्टूबर को 2025 से आंशिक बादल छाए रहने वाले हैं. वहीं कई इलाकों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है.  10-11 अक्टूबर 2025 के बीच दिल्ली में भारी बारिश की संभावना है. राजधानी में अगले कुछ दिनों में लोगों को ठंड का एहसास होने वाला है. इस दौरान बारिश भी दस्तक दे सकती है.  

ये भी पढ़ें- महाराष्ट्र-कर्नाटक की सीमा पर गणेशजी के लिए बसाया गया था गांव? सदियों पुराने मंदिर में दिव्य रूप में हैं शालिग्राम-गणपति

Add Zee News as a Preferred Source

पहाड़ों में बारिश का कहर 

उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में लगातार भारी बारिश देखी जा रही है. तीनों राज्यों के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी भी देखी गई है. शिमला, कुफरी, ऊना, कसौली, मंडी और मनाली में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है. हेमकुंड साहिब में भी बर्फबारी हुई है. बर्फबारी के कारण पहाड़ी राज्यों में ठंड काफी बढ़ी है. वहीं कश्मीर के कुछ इलाकों में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक छूने लगा है. 

ये भी पढ़ें- दशकों का कब्जा अब हटेगा! महबूबा लाएंगी एंटी बुलडोजर बिल, कश्मीरियों को कैसे मिलेगा फायदा?

इन इलाकों में बारिश का अलर्ट 

राजस्थान में भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है. जयपुर के तापमान में काफी गिरावट देखी गई है. अगले 24 घंटों में यहां बारिश देखी जा सकती है. दक्षिण भारत में तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप के तटीय इलाकों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश की संभावना है. इस दौरान 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चल सकती है. मुंबई में भी अगले 2 दिन तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. 

FAQ 

किन राज्यों में भारी बारिश की संभावना है? 

पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तरी गुजरात, और दक्षिण-पश्चिम राजस्थान में भारी बारिश की संभावना है. 

पहाड़ी राज्यों में मौसम का क्या हाल है? 

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. 

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Weather

Trending news

पूर्व पुलिस कमिश्नर ने CJI गवई पर जूता फेंकने वाले वकील की जमकर तारीफ की, मचा बवाल
BR Gavai
पूर्व पुलिस कमिश्नर ने CJI गवई पर जूता फेंकने वाले वकील की जमकर तारीफ की, मचा बवाल
बिहार चुनाव के बीच BJP को इस राज्य में चाहिए नया एलायंस; इन पार्टियों पर है नजर
BJP
बिहार चुनाव के बीच BJP को इस राज्य में चाहिए नया एलायंस; इन पार्टियों पर है नजर
जाने वाला है AC-कूलर का मौसम, अब सताएगी कड़कड़ाती ठंड, यहां बारिश से आफत
Weather
जाने वाला है AC-कूलर का मौसम, अब सताएगी कड़कड़ाती ठंड, यहां बारिश से आफत
विष्णु शिला में विराजे ‘पार्वती नंदन’, दिव्य नेत्र खोलते शालिग्राम वाले अद्भुत गणपति
village
विष्णु शिला में विराजे ‘पार्वती नंदन’, दिव्य नेत्र खोलते शालिग्राम वाले अद्भुत गणपति
J&K की सिक्योरिटी को लेकर MHA की अहम बैठक, सामने आया आतंकवाद के समूल नाश का प्लान
Jammu Kashmir
J&K की सिक्योरिटी को लेकर MHA की अहम बैठक, सामने आया आतंकवाद के समूल नाश का प्लान
गैस, सर्दी, एंटी एलर्जिक.. दवा नहीं, आप खा रहे जहर! जानें सच्चाई..
DNA
गैस, सर्दी, एंटी एलर्जिक.. दवा नहीं, आप खा रहे जहर! जानें सच्चाई..
महबूबा लाएंगी एंटी बुलडोजर बिल, कश्मीरियों को कैसे मिलेगा फायदा?
jammu kashmir news
महबूबा लाएंगी एंटी बुलडोजर बिल, कश्मीरियों को कैसे मिलेगा फायदा?
बिहार गजबे है... NDA-महागठबंधन में फंसा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, समझें INSIDE STORY
Bihar Election 2025
बिहार गजबे है... NDA-महागठबंधन में फंसा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, समझें INSIDE STORY
एक शहर, एक पीर लेकिन 2 मजार कैसे? मुंबई की दरगाह पर मुस्लिमों का 'दंगल'
mumbai
एक शहर, एक पीर लेकिन 2 मजार कैसे? मुंबई की दरगाह पर मुस्लिमों का 'दंगल'
दुनिया ने देखा भारत का पराक्रम, फिर भी कुंठा क्लब को क्यों है पाक के झूठ पर भरोसा?
DNA
दुनिया ने देखा भारत का पराक्रम, फिर भी कुंठा क्लब को क्यों है पाक के झूठ पर भरोसा?